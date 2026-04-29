¿Cuántos días durará el horario especial en centros educativos de San Pedro Sula por la ola de calor?

San Pedro Sula, Honduras.

La medida fue confirmada por el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez, quien explicó que el cambio responde a instrucciones giradas por la ministra de Educación , Arely Argueta.

Las autoridades educativas de la zona norte de Honduras anunciaron la implementación de un horario especial en los centros educativos de San Pedro Sula debido a la intensa ola de calor que afecta al país.

Según detalló el funcionario, el nuevo horario se aplicará únicamente durante hoy miércoles y jueves de esta semana, como una acción preventiva ante las altas temperaturas.

Rodríguez indicó que esta decisión busca proteger la salud de estudiantes y docentes, ante la exposición a niveles elevados de radiación solar.

“Estamos estableciendo un horario especial de entrada y salida por niveles para salvaguardar la vida de nuestros educandos y de los maestros, se analizará si las medidas continúan para la siguiente semana”, expresó.

En el nivel de prebásica, las clases se desarrollarán de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana. Para los estudiantes de básica en jornada matutina, así como tercer ciclo y educación media en horario matutino, el ingreso será a las 7:00 de la mañana y la salida a las 11:00 del mediodía.

En el caso de la jornada vespertina, las clases se impartirán de 1:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Las autoridades señalaron que esta disposición aplica tanto para centros educativos gubernamentales como no gubernamentales, a fin de garantizar una cobertura general.

No obstante, se aclaró que la medida es de carácter temporal y dependerá de las condiciones climáticas que se registren en los próximos días.

El director departamental explicó que el fenómeno climático actual está relacionado con la posición del sol, cuyos rayos caen de manera perpendicular, elevando los niveles de radiación ultravioleta.

Información proporcionada por Copeco y el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) advierte sobre los riesgos de exposición prolongada al sol.

Otro factor que influyó en la decisión es que varios centros educativos aún no cuentan con condiciones adecuadas de climatización.

Rodríguez señaló que en muchas aulas se concentra un alto número de estudiantes, lo que agrava la sensación térmica y dificulta el desarrollo normal de clases. “Es complicado para un docente estar dentro de un aula con 30 o 35 alumnos en estas condiciones de calor”, afirmó.

Además del ajuste de horarios, las autoridades educativas han suspendido temporalmente las actividades físicas al aire libre. Esto incluye la prohibición de clases prácticas de educación física en espacios abiertos, las cuales deberán impartirse de manera teórica dentro de las aulas.

También se recomendó evitar actos cívicos u otras actividades que impliquen exposición directa al sol. El funcionario indicó que estas restricciones se mantendrán mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

El funcionario agregó que, conforme mejore el pronóstico del tiempo, se evaluará el retorno progresivo a la normalidad en los centros educativos.

En paralelo, Rodríguez confirmó que el proceso de acompañamiento docente continuará desarrollándose como parte del fortalecimiento educativo. Aclaró que, aunque la primera etapa ya concluyó, aún está pendiente una segunda fase de visitas en los centros educativos.

Arely Argueta, ministra de Educación, confirmó que se implementarán cambios en los horarios escolares en las regiones más afectadas, incluyendo San Pedro Sula. La funcionaria explicó que la decisión responde a un “golpe de calor” que impacta directamente a la población estudiantil.

Argueta detalló que, entre las medidas principales se contempla adelantar la hora de entrada y reducir la jornada escolar, especialmente antes del mediodía, cuando las temperaturas alcanzan su punto máximo.