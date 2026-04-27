Operativos de tránsito dejan más de 500 licencias de conducir decomisadas en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Jairo Ramos, director de Vialidad y Transporte en la zona norte, informó que durante el fin de semana se intensificaron las acciones policiales, dejando como resultado el decomiso de 509 permisos de conducir por diferentes faltas a la ley de tránsito, además de la detección de 72 personas que conducían bajo los efectos del alcohol.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la zona norte mantienen activos los operativos de control en distintos puntos estratégicos, con el objetivo de reducir accidentes de tránsito, sancionar infracciones y fortalecer la seguridad vial durante horarios de mayor incidencia de riesgo.

Ramos explicó que estos operativos policiales se han reforzado principalmente en horarios nocturnos y de madrugada, debido a la alta movilidad de conductores durante el fin de semana y el incremento de comportamientos de riesgo en las carreteras.

El funcionario señaló que, aunque la cifra de conductores en estado de ebriedad se mantiene similar a la del fin de semana anterior, cuando se registraron 75 casos, la situación sigue siendo preocupante debido al peligro que representa para la seguridad vial.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a asumir mayor responsabilidad al momento de conducir, recomendando el uso de conductor designado o servicios de transporte alternativos para evitar accidentes y sanciones.

“Seguimos observando que muchas personas no están tomando conciencia del riesgo que implica manejar bajo los efectos del alcohol”, expresó Ramos, quien reafirmó el compromiso de la Policía Nacional en continuar con los operativos preventivos.

Además de los controles de tránsito, la DNVT también ejecutó operativos de verificación en vehículos de carga pesada, especialmente rastras, ante denuncias de circulación de conductores sin licencia especial.

Durante una de estas acciones, se recibió la alerta de un ciudadano sobre un asalto en proceso a una unidad de transporte tipo bus, lo que permitió la movilización inmediata de las autoridades.

Como resultado, lograron la detención de dos sospechosos, a quienes se les decomisó un arma de fuego tipo revólver, siete teléfonos celulares y dinero en efectivo, presuntamente producto del robo.

Según Ramos, uno de los detenidos ya había sido capturado en dos ocasiones anteriores por delitos similares, lo que evidencia la reincidencia delictiva en este tipo de hechos.