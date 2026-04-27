Entre 6% y 7.5% es el nuevo salario mínimo, se pagará retroactivo

Tegucigalpa, Honduras

La Comisión de Salario Mínimo, integrada por empresa privada, dirigencia sindical que representa a los trbajadores y gobierno, aprobaron en conjunto este lunes el ajuste al salario mínimo para los años 2026 y 2027, tras alcanzar un acuerdo tripartito en la Comisión de Salario Mínimo.

El incremento, definido como de “urgente necesidad” desde la instalación de la comisión, aplicará a 11 industrias y ramas de la economía nacional y estará vigente durante un periodo de dos años, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio.

De acuerdo con lo establecido, los aumentos para 2026 serán de 6% para empresas de 1 a 50 trabajadores, mientras que las compañías con plantillas de entre 51 y 150 empleados recibirán un ajuste de 7%, mismo porcentaje que se aplicará a las empresas con más de 151 trabajadores.

Para 2027, se mantienen los incrementos de 6% para empresas de hasta 50 trabajadores y de 7% para las que tienen entre 51 y 150 empleados. En el caso de las empresas con más de 151 trabajadores, el ajuste será de 7.5%.