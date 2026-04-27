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Entre 6% y 7.5% es el nuevo salario mínimo, se pagará retroactivo

El ajuste, aprobado por unanimidad en la Comisión de Salario Mínimo, establece que el incremento va entre 6% y 7.5%, dependiendo del tamaño de la empresa y del año.

Entre 6% y 7.5% es el nuevo salario mínimo, se pagará retroactivo

Comisión Tripartita del Salario Mínimo aprueba alza al salario mínimo para 2026 y 2027 con incrementos diferenciados y pago retroactivo a trabajadores.
Tegucigalpa, Honduras

La Comisión de Salario Mínimo, integrada por empresa privada, dirigencia sindical que representa a los trbajadores y gobierno, aprobaron en conjunto este lunes el ajuste al salario mínimo para los años 2026 y 2027, tras alcanzar un acuerdo tripartito en la Comisión de Salario Mínimo.

El incremento, definido como de “urgente necesidad” desde la instalación de la comisión, aplicará a 11 industrias y ramas de la economía nacional y estará vigente durante un periodo de dos años, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio.

De acuerdo con lo establecido, los aumentos para 2026 serán de 6% para empresas de 1 a 50 trabajadores, mientras que las compañías con plantillas de entre 51 y 150 empleados recibirán un ajuste de 7%, mismo porcentaje que se aplicará a las empresas con más de 151 trabajadores.

Para 2027, se mantienen los incrementos de 6% para empresas de hasta 50 trabajadores y de 7% para las que tienen entre 51 y 150 empleados. En el caso de las empresas con más de 151 trabajadores, el ajuste será de 7.5%.

Nuevo salario por años

Así quedan los ajustes

Para 2026
Empresas de 1 a 50 trabajadores: 6%
Empresas de 51 a 150 trabajadores: 7%
Empresas de más de 151 trabajadores: 7%

Para 2027
Empresas de 1 a 50 trabajadores: 6%
Empresas de 51 a 150 trabajadores: 7%
Empresas de más de 151 trabajadores: 7.5%

El acuerdo fue adoptado por unanimidad por los integrantes de la comisión, quienes destacaron el diálogo tripartito como mecanismo clave para alcanzar consensos en materia laboral y económica.

Asimismo, se estableció que los trabajadores temporales recibirán el pago retroactivo correspondiente bajo las mismas condiciones del ajuste aprobado, el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 31 de julio del presente año.

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Las autoridades adelantaron que el documento final incluirá otras cláusulas de salvaguarda que serán oficializadas en el acuerdo que será suscrito y publicado en los próximos días.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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