¿Cuánto deberían pagarle? Así funciona el salario mínimo en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Millones de trabajadores hondureños siguen a la espera de que se apruebe el nuevo aumento salarial para 2026. Mientras eso ocurre, esta es la guía básica para entender qué es el salario mínimo, cómo se calcula y por qué no todos ganan lo mismo. Para entender, el salario mínimo es el pago más bajo que una empresa puede darle legalmente a un trabajador por una jornada completa. En palabras sencillas: es el “piso” salarial que la ley obliga a respetar para que nadie gane menos de cierta cantidad.

Pero en Honduras no existe un solo salario mínimo para todos. La tabla oficial de la Secretaría de Trabajo establece que el monto varía según tres factores principales: el tipo de empresa, la actividad económica y la cantidad de empleados que tenga el negocio. Esto significa que una persona que trabaja en una pequeña pulpería no necesariamente debe ganar lo mismo que otra que trabaja en una gran fábrica o banco.

¿Por qué hay tantos salarios mínimos distintos?

La lógica del sistema hondureño es que no todas las empresas tienen la misma capacidad de pago. Por ejemplo: Una microempresa con cinco empleados paga una escala menor.Una empresa mediana paga otra.Una gran empresa con más de 151 trabajadores paga la escala más alta. Para 2025, el último ajuste aprobado estableció incrementos diferenciados según el tamaño de la empresa: 5.5% para negocios micro (de 1 a 10 trabajadores), 5.5% para pequeños (de 11 a 50 trabajadores), 6.5% para medianos (de 51 a 150 trabajadores) y 7% para grandes empleadores (más de 151 trabajadores). Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo actual? Depende del rubro y del tamaño de la empresa, por lo que el salario puede variar ampliamente entre sectores. En Honduras hay tablas distintas para actividades como: Comercio, industria, agricultura, maquila, servicios, construcción y transporte. Eso significa que dos trabajadores pueden tener salarios mínimos diferentes aunque ambos trabajen ocho horas al día, si pertenecen a sectores económicos distintos.

¿Por qué aún no se aprueba el salario mínimo 2026?