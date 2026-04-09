Avanzan acuerdos para salario mínimo 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Tras varios meses de reuniones sin consenso, el proceso de negociación del salario mínimo en Honduras para 2026 comienza a mostrar avances concretos. Aunque aún no se ha definido el porcentaje de incremento, autoridades de la Secretaría de Trabajo confirmaron que ya existen acuerdos preliminares entre el sector empresarial y las centrales obreras. La expectativa se mantiene entre los trabajadores hondureños, quienes esperan el anuncio oficial del ajuste salarial. El país ya se encuentra en el cuarto mes del año sin una resolución definitiva, lo que ha incrementado la incertidumbre en distintos sectores.

Daniel Discua, subsecretario de Trabajo, informó que uno de los principales acuerdos alcanzados es que la negociación del salario mínimo tendrá una vigencia de al menos dos años, lo que calificó como un avance positivo dentro del proceso. Asimismo, indicó que también se ha consensuado el pago de la retroactividad. Según explicó, algunas empresas podrán asumir este pago de manera inmediata, mientras que otras lo harán de forma prorrateada, dependiendo de su capacidad financiera. Discua señaló que en las últimas jornadas de trabajo se ha logrado acercar posiciones entre ambas partes. “Hemos avanzado bastante y veo buena voluntad entre los sectores para alcanzar un acuerdo en cualquier momento”. En cuanto al porcentaje de incremento, el funcionario indicó que las discusiones parten de una base superior al 5 %, tomando en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerró en 4.98 %. Sin embargo, aclaró que aún no existe una cifra definitiva, ya que continúan las negociaciones entre las partes involucradas. El subsecretario también destacó que el sector empresarial ha planteado consideraciones relacionadas con la inversión y la competitividad regional, señalando que Honduras compite con países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala en la atracción de capital.