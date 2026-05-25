España da revés al Real Madrid: confirma convocatoria para el Mundial 2026

Luis de la Fuente, seleccionador de España, confirmó este lunes la convocatoria para el Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá en la que, por primera vez en la historia en este torneo, no figura ningún jugador del Real Madrid en 'La Roja'. Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García entraron en la prelista de 55 futbolistas del entrenador, pero ninguno forma parte de la lista anunciada esta mañana. El que más opciones tenía de aparecer era Huijsen, quien encadenaba convocatorias desde que en marzo de 2025 debutó con la absoluta de España, pero su irregularidad en el Real Madrid le ha hecho perder el sitio.

"Afortunadamente soy seleccionador nacional, no miro la procedencia de ningún jugador. Yo sólo miro si un jugador tiene la posibilidad de jugar con nosotros. No miro su equipo", explicó De la Fuente sobre la ausencia de jugadores madridistas en su convocatoria. Por su parte, el portero Joan García, los defensas Marc Pubill y Eric García y el atacante Víctor Muñoz forman parte de la lista de Luis de la Fuente para la justa mundialusta. Una convocatoria en la que aparecen tanto Lamine Yamal como Nico Williams. Ambos han acabado la temporada con sendas lesiones musculares e incluso podrían perderse el estreno de España en el Mundial, pero Luis de la Fuente cuenta con ellos confiando en que sean importantes en el torneo tras su recuperación. España iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en La Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México).

Tras estos partidos, España, encuadrada en el Grupo H, iniciará su camino hacia su objetivo de conseguir su segunda estrella de campeona del mundo el día 15 ante Cabo Verde, el 21 contra Arabia Saudí y completará la fase de grupos el 27 frente a Uruguay.

Convocatoria de España para el Mundial 2026