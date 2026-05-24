Messi se lesiona: Pánico en Argentina de cara al Mundial e Inter Miami se pronuncia

Miami, Estados Unidos.

En un partido caótico y lleno de emociones por la Major League Soccer (MLS), Lionel Messi volvió a ser protagonista con una brillante actuación bajo una intensa lluvia en el Nu Stadium. Antes de incorporarse a la concentración de la selección argentina rumbo al Mundial 2026, el rosarino aportó dos asistencias en la victoria 6-4 del Inter Miami sobre el Philadelphia Union, aunque terminó generando preocupación tras pedir el cambio durante la segunda mitad. Messi fue clave en el espectáculo ofensivo de su equipo y también estuvo cerca de marcar con un tiro libre ejecutado desde un costado del campo, que terminó convirtiéndose en un peligroso centro-arco que pasó muy cerca del poste. Sin embargo, minutos después encendió las alarmas al tocarse la parte posterior de su pierna izquierda y solicitar su sustitución.

Messi abandonó el terreno de juego en el minuto 72, cuando el marcador reflejaba un empate parcial de 4-4. El astro rosarino se dirigió inmediatamente al túnel de vestuarios, sin pasar por el banco de suplentes y con evidentes gestos de molestia en la zona del posterior izquierdo. En su lugar ingresó Mateo Silvetti.



PRONUNCIAMIENTO DEL INTER MIAMI

Tras el encuentro, el entrenador del Inter Miami, Guillermo Hoyos, intentó llevar tranquilidad y explicó que la salida del argentino habría sido únicamente por precaución. “No tenemos información sobre una lesión. Realmente estaba fatigado. El campo estaba pesado y, ante cualquier duda, uno trata de no arriesgar”, señaló el técnico en conferencia de prensa. En la misma línea se pronunció el periodista Gastón Edul, quien reveló un primer diagnóstico preliminar a través de sus redes sociales. Según el comunicador, Messi habría sentido una carga en el isquiotibial y decidió salir por prevención. “Leo Messi pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular y no quiso arriesgar la zona”, informó.