Messi revela miedo y brinda la peor de las noticias para Argentina

Lionel Messi volvió a lo grande con Inter Miami, pero ha causado revuelo al desatapar miedo y brindarle una mala noticia a la selección nacional de Argentina.
Tras superar una molestia muscular, Lionel Messi fue clave en la victoria sobre Orlando City, llevando al Inter Miami a disputar la final de la Leagues Cup en busca de un nuevo título.
Leo Messi se destapó con un doblete la noche del miércoles en el duelo donde Inter Miami venció 3-1 al Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup.
A los 38 años, Lionel Messi se rehúsa a quitarse la capa de héroe. A pesar de la molestia muscular que acarreaba, y que primero lo había dejado 15 días sin acción y luego no le permitió jugar en el empate ante DC United del último fin de semana, decidió hacerlo como titular en el Clásico del Sol ante Orlando City y se convirtió en la figura del Inter Miami, que remontó un 0-1 y terminó imponiéndose 3-1 con dos goles del astro, para avanzar a la final de la Leagues Cup.
Inter Miami es finalista de la Leagues Cup 2025 gracias a Messi y tras el final del duelo, el astro argentino sorprendió con un par de confesiones.
Luego de lo que fue la victoria y, por consiguiente, la clasificación al duelo decisivo, la Pulga habló con Apple TV respecto a sus sensaciones por estar nuevamente ante la posibilidad de ganar un título.
“Quería estar, desde que volví con Galaxy sentí una molestia ahí y no me sentía cómodo. Me preparé para estar en este partido, porque sabía lo importante que era“, señaló Leo Messi.
La 'Pulga', quien fue baja por semanas, volvió para este encuentro y, al respecto, afirmó que se preparó para estar justamente para el duelo ante el Orlando City, aunque admitió que sintió "miedo" en algún momento por una posible recaída.
"Me preparé para estar en este partido, sabía lo impartante que era el rival, un rival muy complicado, este año nos ganó los partidos, en el 1T me sentí con miedo, pero en el segundo me solté un poco más", dijo Messi.
La sinceridad del rosarino mostró una faceta humana en medio de otra exhibición futbolística que acerca al Inter a un nuevo título.
Messi disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a la de Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.
Messi dijo que el de la próxima semana será su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas..
"Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", aseveró 'La Pulga', cerrando el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial y, por tanto, el del jueves su postrera presencia en unas eliminatorias sudamericanas.
En ese contexto, el partido del próximo jueves en Buenos Aires estará cargado de emoción, ya que, como el propio exfutbolista del Barcelona y del Paris Saint-Germain (PSG) indicó, toda su familia estará junto a él en una jornada tan especial.
"Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", afirmó Messi al informar que disputará su último juego de eliminatorias como local con la selección de Argentina.