Dan el último adiós a Delia Fernández, primera directora de la UPNFM-SPS

San Pedro Sula, Honduras

Los restos de Fernández fueron sepultados este domingo en el cementerio Jardines del Recuerdo de esta ciudad, en medio de muestras de cariño, respeto y solidaridad por parte de familiares, colegas, estudiantes y amigos.

Familiares y comunidad universitaria de San Pedro Sula despidió este domingo a la licenciada Delia Esperanza Fernández, reconocida como la primera directora del Centro Regional de la entonces Escuela Superior del Profesorado, hoy Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), en la capital industrial.

A través de un comunicado oficial, el personal docente, administrativo y estudiantes del Centro Universitario Regional de la UPNFM-SPS lamentaron profundamente el fallecimiento de la educadora, ocurrido el sábado 23 de mayo de 2026 en esta ciudad.

En el pronunciamiento, la institución destacó el legado académico y humano de Fernández, recordándola como una “colega y amiga muy estimada” dentro de la universidad.

“La licenciada Delia Esperanza Fernández fue la primera directora del Centro Regional de la Escuela Superior del Profesorado, ahora Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán”, señala el acuerdo emitido por las autoridades universitarias.

Asimismo, la UPNFM expresó sus muestras de pesar y solidaridad a los familiares de la docente por “tan irreparable pérdida”, reiterando el reconocimiento a su trayectoria y aporte a la formación educativa en el país.

La noticia de su fallecimiento generó diversas reacciones de pesar entre miembros de la comunidad universitaria y sectores educativos de San Pedro Sula, quienes destacaron su compromiso con la enseñanza y el fortalecimiento de la educación superior en Honduras.