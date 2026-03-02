Upnfm recibe acreditación internacional de alto consejo de Francia por su calidad académica

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Upnfm) recibió la acreditación internacional por un período de cinco años, otorgada por el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y de la Educación Superior (Hcéres) de Francia. Este reconocimiento es en honor la solidez de los procesos académicos, administrativos y de gestión institucional de la casa de estudios, según destacó la institución en un comunicado oficial.

La acreditación, válida del 26 de febrero de 2026 al 26 de febrero de 2031, constituye un hito importante para la Universidad Pedagógica y para el sistema de educación superior hondureño. La decisión fue tomada por la Comisión de Acreditación de Hcéres en su sesión del 26 de febrero de 2026. La universidad recibió los documentos oficiales que respaldan la acreditación, incluyendo el certificado y el logo institucional de Hcéres, los cuales podrán ser utilizados en todas las comunicaciones oficiales de la institución. Además, expresó que la acreditación coincide con la celebración del 70 aniversario de la institución, lo que le otorga un valor simbólico especial y consolida su misión de formar educadores competentes, éticos e innovadores, al servicio del desarrollo del país.