Así es el Panteón Recinto de la Paz; acá enterraron a El Mencho y a otros narcos

El panteón Recinto de la Paz, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, se distingue por ser un jardín funerario moderno y privado. Esta es la última morada de unos de los narcos más peligroso del mundo.
El panteón cobró relevancia internacional tras confirmarse que es el lugar de descanso final de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo en Tapalpa en febrero de 2026.
Tras ser velado en una exclusiva funeraria de Guadalajara, su cuerpo fue trasladado al Recinto de la Paz bajo un impresionante despliegue de seguridad que incluyó la custodia de fuerzas federales (Ejército y Guardia Nacional) y autoridades locales.
Integrantes de la Guardia Nacional de México vigilan durante la velación de Nemesio Oceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 1 de marzo de 2026 en Guadalajara (México). e registraron más de 500 coronas de flores, muchas de ellas con formas alusivas a gallos.
El sepelio fue acompañado por música en vivo, una tradición común en los funerales de figuras de alto perfil del narcotráfico.
El panteón está en el oeste de la ciudad en lo que fue la exhacienda de La Mora y ahora está enclavado en la Zona Real, según la descripción de su página de internet.
En la descripción del portal del cementerio se detalla que el panteón es “distinto a lo tradicional” para permitir a los familiares “superar el trance de la pérdida de un ser querido de la mejor manera” posible”.
Dicho panteón ‘rompe’ con los entierros tradicionales al ofrecer jardines y fuentes rodeados de árboles para ofrecer a los familiares un ambiente de paz y tranquilidad.
El principal cambio es que no se realizan lápidas ostentosas sino lápidas que sobresalen a ras del suelo sobre el pasto.
A la entrada de cada jardín hay un monumento que indica el nombre de cada uno. A su vez, se subdivide en secciones y lotes que varían según las dimensiones de cada jardín.
La página de internet también describe que hay opciones de crematorio, nichos y mausoleo. Los nichos están terminados en mármol y forman una figura religiosa en las paredes y a un lado o al centro, están los mausoleos. .
En el panteón Recinto de La Paz, en Zapopan, hay más de diez jardines con fuentes y árboles para que los familiares visiten a sus familiares enterrados ahí.
En el panteón recinto La Paz, también descansan familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero.
El sábado fue entregado el cuerpo de ‘El Mencho’ a sus familiares, según informó la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, desde el viernes se registró vigilancia en el registro funerario con hasta dos vehículos Rhino que circularon en la zona.
Afuera del cementerio fue captada Laisha Michelle, hija del narcotraficante, a bordo de un auto Jeep, junto con su esposo, Christian Ochoa, ‘El Guacho’, uno de los hombres de mayor confianza del exlíder del Cártel Jalisco.