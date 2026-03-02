Ricardo Montes asume presidencia del Tribunal Superior de Cuentas

Tegucigalpa, Honduras.

El magistrado Ricardo Alfredo Montes Nájera asumió este lunes 2 de marzo la presidencia del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), según el mecanismo de rotación establecido en la Ley Orgánica de la institución. La designación se oficializó durante una sesión del Pleno Administrativo, en la que el magistrado Jorge Gustavo Medina Rodríguez entregó los sellos de la titularidad del ente contralor. Montes Nájera ejercerá el cargo por un período de un año, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. Al asumir la presidencia, el magistrado garantizó a la comunidad nacional e internacional el cumplimiento de la misión del TSC, orientada a velar por la gestión eficaz y eficiente de los bienes y recursos del Estado, promoviendo una administración transparente y el fortalecimiento de los valores éticos y morales.

Dentro de su agenda de trabajo, el nuevo titular anunció acciones estratégicas enfocadas en el fortalecimiento de las auditorías concurrentes, el impulso de las Unidades de Auditoría Interna y el acompañamiento técnico a las 298 municipalidades del país. Asimismo, se prevé consolidar alianzas con organismos dedicados a la lucha contra la corrupción, como parte de las prioridades institucionales para el nuevo período de gestión.

Periodos rotativos

El actual Pleno del TSC está integrado por los profesionales del Derecho Itzel Anaí Palacios, Jorge Gustavo Medina y Ricardo Alfredo Montes, quienes fueron nombrados por el Congreso Nacional para un período de siete años a partir del 28 de febrero de 2024. El artículo 9 de la Ley Orgánica del TSC establece que el Tribunal estará conformado por tres miembros elegidos por el Congreso Nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del total de diputados. La presidencia, según la ley, es ejercida de manera rotativa por períodos de un año entre sus integrantes, en el orden de su elección. Con esta rotación, el magistrado Jorge Medina concluye el segundo año del período de gestión, dando paso a Montes Nájera, quien permanecerá en la presidencia hasta el 28 de febrero de 2027, fecha en la que asumirá la magistrada Itzel Anaí Palacios.

ROTACIÓN DE PRESIDENCIA

