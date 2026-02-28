Presidente Nasry Asfura juramenta autoridades en el SAR, Confi y Senaf

El presidente Nasry Asfura juramentó este sábado a un grupo de funcionarios que asumirán roles estratégicos en varias instituciones del Estado para el período 2026-2030.
Entre los nombramientos destacan Ana del Carmen Ardón Aguilar como secretaria general del Servicio de Administración de Rentas (SAR), organismo clave en la recaudación fiscal; Ana Carolina Sikafy Canahuati como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi), proyecto con impacto en la infraestructura logística; y Kenny Olson McNab, designado gobernador político de Islas de la Bahía.
En el sector social, asumieron funciones Fanny Carolina Flores del Cid como secretaria general de la Secretaría de la Niñez y la Familia (Senaf), junto a Juan Carlos Zavala como gerente administrativo y Luis Carlos Cortés Cardona como subsecretario.
También fue juramentada Delmis Adelfia López como secretaria general de la Secretaría de Asuntos de la Mujer.
La jornada de juramentaciones refleja la estrategia del Gobierno para consolidar sus equipos en áreas claves de la administración pública, incluyendo recaudación fiscal, infraestructura y políticas sociales, en un momento en que varios proyectos estratégicos, como el ferrocarril interoceánico, están en desarrollo.