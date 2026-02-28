Presidente Nasry Asfura juramenta autoridades en el SAR, Confi y Senaf

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura juramentó este sábado a un grupo de funcionarios que asumirán roles estratégicos en varias instituciones del Estado para el período 2026-2030.

Entre los nombramientos destacan Ana del Carmen Ardón Aguilar como secretaria general del Servicio de Administración de Rentas (SAR), organismo clave en la recaudación fiscal; Ana Carolina Sikafy Canahuati como directora ejecutiva de la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (Confi), proyecto con impacto en la infraestructura logística; y Kenny Olson McNab, designado gobernador político de Islas de la Bahía.