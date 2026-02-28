¡No habrá aumento al peaje! Gobierno y COVI logran un acuerdo

TEGUCIGALPA

A través de un comunicado oficial firmado por el ministro Aníbal Ehrler , la institución detalló que, bajo el respaldo de la Presidencia de la República, se instaló una mesa de negociación con la empresa concesionaria COVI Honduras .

Tras días de incertidumbre entre los conductores y el rubro del transporte de carga, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) confirmó este sábado que no se realizará ningún incremento a las tarifas del peaje en la carretera CA-5.

Según lo comunicado por la SIT, la Secretaría de Estado ha comenzado reuniones necesarias de negociación con la empresa COVI Honduras.

Asimismo, informan que "esta negociación ha permitido escuchar al concesionario referente a los compromisos económicos heredados que el Gobierno mantiene desprendidos de este convenio y planificar el manejo de la concesión para los próximos años".

Por lo tanto, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) confirmó que se llegó a un acuerdo para no realizar ningún incremento a las tarifas del peaje en la carretera CA-5, aplicable a todas las categorías de vehículos.

Las autoridades gubernamentales instaron a la población y a los transportistas a mantener la calma y continuar con sus actividades normales.

"Somos conscientes de que tenemos la responsabilidad de administrar esta concesión y lo haremos con el mayor respeto a la legalidad, tomando decisiones que no afecten a los usuarios", finaliza el documento.