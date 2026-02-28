  1. Inicio
Matan a balazos a reina de belleza en Valle

La jovencita fue ultimada a balazos mientras disfrutaba en un carnaval por las festividades de la feria patronal

En 2023, Deysi Lizeth Fuentes obtuvo el título de Princesa del Turismo en un certamen de belleza de la localidad.

Nacaome, Valle.

La violencia volvió a enlutar el municipio de Nacaome, departamento de Valle, tras el asesinato de la joven Deysi Lizeth Fuentes, exparticipante a reina de la feria municipal, quien perdió la vida en horas de la madrugada durante un carnavalito celebrado en el barrio El Jardín.

De acuerdo con la información preliminar, Fuentes fue atacada con varios impactos de bala mientras se encontraba disfrutando del tradicional evento festivo conocido como el “Carnavalito”, actividad que forma parte de las celebraciones locales.

La joven había participado en la feria FERINAC en el año 2023, donde obtuvo el título de Princesa del Turismo, representando al barrio La Ceiba de Nacaome, Valle. Su carisma y participación en actividades comunitarias la habían convertido en un rostro conocido dentro de las festividades locales.

Lo que parecía ser el inicio de una alegre jornada de feria se vio empañado por este hecho violento que hoy deja dolor e indignación en la comunidad.

Familiares, amigos y conocidos lamentan profundamente la pérdida de la joven, quien salió a disfrutar de una celebración en su ciudad sin imaginar que sería la última noche de su vida.

Autoridades policiales llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones correspondientes, a fin de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables. Mientras tanto, la población exige justicia y mayor seguridad en el marco de las celebraciones.

