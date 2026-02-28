Matan a balazos a reina de belleza en Valle

Nacaome, Valle.

La violencia volvió a enlutar el municipio de Nacaome, departamento de Valle, tras el asesinato de la joven Deysi Lizeth Fuentes, exparticipante a reina de la feria municipal, quien perdió la vida en horas de la madrugada durante un carnavalito celebrado en el barrio El Jardín.

De acuerdo con la información preliminar, Fuentes fue atacada con varios impactos de bala mientras se encontraba disfrutando del tradicional evento festivo conocido como el “Carnavalito”, actividad que forma parte de las celebraciones locales.

La joven había participado en la feria FERINAC en el año 2023, donde obtuvo el título de Princesa del Turismo, representando al barrio La Ceiba de Nacaome, Valle. Su carisma y participación en actividades comunitarias la habían convertido en un rostro conocido dentro de las festividades locales.