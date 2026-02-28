Subteniente de Infantería muere en trágico accidente en Atlántida

Atlántida

Una tragedia vial cobró la vida de un oficial de las Fuerzas Armadas de Honduras la madrugada de este sábado, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera que conduce al municipio de San Francisco, Atlántida. La víctima fue identificada como el subteniente de infantería Miguel Ángel Pérez Ordóñez.

Los hechos

De acuerdo con los reportes preliminares, el oficial se conducía en su vehículo cuando, por razones aún no establecidas, perdió el control de la unidad a la altura de la gasolinera Manantial, cerca del desvío hacia el municipio de San Francisco. El fuerte impacto ocurrió al colisionar de manera frontal contra un árbol a la orilla de la calzada. Debido a la gravedad del choque, Pérez Ordóñez perdió la vida de forma instantánea.