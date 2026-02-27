  1. Inicio
Trágico accidente deja sin vida a joven madre en Chamelecón, SPS

La víctima Martha Valeria Maldonado se trasladaba en una moticleta junto a su esposo quien resultó gravemente herido.

Vista de la escena del accidente en Funimaq, Chamelecón.
San Pedro Sula, Honduras

Una joven madre identificada como Martha Valeria Maldonado, originaria de San Luis, falleció este viernes en un accidente de tránsito registrado en la entrada a Funimaq, sobre el bulevar del Sur, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con los reportes preliminares, un vehículo tipo Mitsubishi Montero se habría atravesado en la vía, provocando que la motocicleta en la que se conducía la pareja perdiera el control al intentar esquivarlo. En el percance resultó herido su esposo, Juan Ramón Gonzales, quien fue trasladado a un centro asistencial.

La joven madre deja un bebé, hecho que ha generado profunda tristeza entre familiares y conocidos, quienes lamentan lo ocurrido.

Autoridades policiales se desplazaron al lugar para determinar las cuasas y responsabilidades correspondientes en este trágico suceso vial.

