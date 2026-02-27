"Perdí el oído derecho", revela la exdiputada Gladys Aurora López

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La exdiputada del Partido Nacional, Gladys Aurora López, reveló este viernes que perdió la audición del lado derecho tras el atentado que sufrió el pasado 8 de enero en las instalaciones del Congreso Nacional.

Durante su participación en el 124 aniversario del Partido Nacional, celebrado en el parque La Leona de Tegucigalpa, la excongresista expresó que las secuelas físicas del ataque han sido difíciles de asimilar, aunque agradece haber sobrevivido.

“Perdí el oído derecho, pero no perdí la vida ni el amor por Honduras. Esto es difícil y me estoy acostumbrando porque no es fácil”, manifestó.

López aprovechó el acto político para hacer un llamado a la paz y a iniciar una nueva etapa en la política hondureña, destacando la necesidad de unidad nacional. “Todos somos Honduras; me pone contenta que el país está en buenas manos”, afirmó.

Asimismo, la exlegisladora aseguró que ha decidido perdonar a quienes perpetraron el atentado en su contra, reiterando su mensaje de reconciliación y convivencia política.