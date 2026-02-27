"Perdí el oído derecho", revela la exdiputada Gladys Aurora López

La exdiputada del Partido Nacional, Gladys Aurora López, reveló este viernes que perdió la audición del lado derecho tras el atentado que sufrió el pasado 8 de enero en las instalaciones del Congreso Nacional.
Durante su participación en el 124 aniversario del Partido Nacional, celebrado en el parque La Leona de Tegucigalpa, la excongresista expresó que las secuelas físicas del ataque han sido difíciles de asimilar, aunque agradece haber sobrevivido.
“Perdí el oído derecho, pero no perdí la vida ni el amor por Honduras. Esto es difícil y me estoy acostumbrando porque no es fácil”, manifestó.
López aprovechó el acto político para hacer un llamado a la paz y a iniciar una nueva etapa en la política hondureña, destacando la necesidad de unidad nacional. “Todos somos Honduras; me pone contenta que el país está en buenas manos”, afirmó.
Asimismo, la exlegisladora aseguró que ha decidido perdonar a quienes perpetraron el atentado en su contra, reiterando su mensaje de reconciliación y convivencia política.
La dirigente nacionalista también recordó que, a lo largo de su carrera pública, enfrentó persecución política; sin embargo, destacó el respaldo constante recibido por los ciudadanos del departamento de La Paz, quienes, según indicó, la eligieron en múltiples ocasiones como diputada al Congreso Nacional.
“Siempre fui la más votada, siempre me eligieron como diputada, aun en los momentos más difíciles”, expresó López, al participar en la conmemoración partidaria realizada frente a la estatua del expresidente Manuel Bonilla, figura histórica del Partido Nacional.