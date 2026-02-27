Hija de Pepe Lobo es nombrada como embajadora de Honduras en Guatemala

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó este viernes a Rosa Elena Lobo Juárez como nueva embajadora de Honduras en Guatemala. La ahora diplomática es hija del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó el país entre 2010 y 2014.

La Secretaría de Exteriores indicó que la designación de Lobo Juárez forma parte de la visión del presidente Nasry Asfura, orientada a fortalecer la presencia diplomática del país en la región centroamericana.