Hija de Pepe Lobo es nombrada como embajadora de Honduras en Guatemala

La canciller de la República, Mireya Agüero, juramentó este viernes a Rosa Elena Lobo Juárez como nueva embajadora de Honduras en Guatemala. La ahora diplomática es hija del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, quien gobernó el país entre 2010 y 2014.
La Secretaría de Exteriores indicó que la designación de Lobo Juárez forma parte de la visión del presidente Nasry Asfura, orientada a fortalecer la presencia diplomática del país en la región centroamericana.
Las autoridades destacaron la importancia de robustecer las relaciones bilaterales con Guatemala, nación que históricamente ha mantenido estrechos vínculos culturales, comerciales y diplomáticos con Honduras.
La nueva embajadora asumió el compromiso de impulsar la agenda común entre ambas naciones, promover mayores espacios de integración regional y fortalecer los lazos de amistad, cooperación y desarrollo compartido.
La Cancillería subrayó que el nombramiento busca continuar impulsando el diálogo diplomático y la coordinación bilateral en áreas estratégicas que contribuyan al crecimiento económico, la integración centroamericana y el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Honduras.