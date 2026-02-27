  1. Inicio
Nuevo aumento en el precio de las verduras en San Pedro Sula

A esto se añade el aumento en los lácteos, ya que comerciantes del mercado Dandy confirman que productos como el queso y la mantequilla también han registrado alzas recientes

  Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 11:10
  Ana Reyes Mendoza
Varios productos que se comercializan en los mercados del país, como la remolacha, el brócoli, la coliflor, el apio y parte de la zanahoria, provienen de Guatemala.

 Foto: Franklyn Muñoz / LA PRENSA.
San Pedro Sula, Honduras

Los precios de las verduras y algunos lácteos han registrado incrementos recientes en el mercado Dandy de San Pedro Sula, impulsados principalmente por factores climáticos y la dependencia de productos importados.

Mario Cruz, vendedor y propietario de un negocio en el mercado Dandy, informó que la variación constante de precios impacta en el presupuesto familiar y reduce el poder adquisitivo de las familias sampedranas.

Cruz explicó que la situación es compleja debido a la constante variación en los costos con incrementos de 5 y 10 lempiras en cada producto, “es difícil la situación porque estos alimentos han subido exageradamente, no hay una estabilidad en los precios, prácticamente cambian día a día”, expresó.

Entre los productos que han reportado aumentos se encuentra el tallo de cebolla, que oscila entre 35 y 40 lempiras, el mazo de rábano se vende a 20 lempiras, al igual que el brócoli y la coliflor entre 30 y 40 lempiras, mientras que el pepino se mantiene en 15 lempiras.

El tomate tiene un precio de 20 lempiras la libra, la cebolla blanca varía entre 16 y 18 lempiras por libra, dependiendo de la calidad, y la cebolla roja alcanza los 20 lempiras, la remolacha se cotiza a 25 lempiras el mazo y el patastillo a 20 lempiras la unidad.

Otros productos como la yuca amarilla se mantienen en 15 lempiras la libra y la blanca en 10 lempiras. La docena de limones cuesta 35 lempiras, mientras que el chile dulce se comercializa entre 6 y 8 lempiras por unidad, según el tamaño.

El comerciante atribuye estos incrementos principalmente a factores climáticos. Explicó que las lluvias excesivas dañan los cultivos y generan escasez, mientras que durante la temporada de verano también se produce una reducción en la oferta.

Además, indicó que varios productos como la remolacha, el brócoli, la coliflor, el apio y parte de la zanahoria provienen de Guatemala. “Si no fuera por Guatemala, estos productos estuvieran totalmente por las nubes”, señaló, al destacar la importancia de la importación para abastecer el mercado local.

A esta situación se suma el incremento en los lácteos, comerciantes del sector confirmaron que productos como el queso y la mantequilla también han experimentado alzas recientes, lo que impacta directamente en la canasta básica de las familias.

Consumidores consultados manifestaron su preocupación. María López, ama de casa, comentó que cada semana necesita más dinero para comprar los mismos productos, mientras que José Hernández señaló que, aunque los precios están altos, son alimentos indispensables.

Pese a los aumentos, las ventas continúan debido a que se trata de productos básicos para la alimentación diaria, sin embargo, tanto vendedores como compradores coinciden en que el poder adquisitivo se ha visto afectado, ya que “se trabaja y se trabaja, pero el dinero no rinde”, concluyó Cruz.

