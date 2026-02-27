Así puede matricularse en los cursos gratuitos del Infop

San Pedro Sula, Honduras

En Honduras, la formación profesional gratuita es una oportunidad real para todos aquellos que desean mejorar sus habilidades. A través del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), los ciudadanos pueden acceder a una plataforma virtual con cursos gratuitos en distintas áreas de alta demanda laboral. A continuación, le explicamos paso a paso cómo aprovechar esta oportunidad y qué tipos de cursos están disponibles.

¿Qué tipos de cursos gratuitos están disponibles?

La plataforma ofrece una amplia variedad de capacitaciones en línea, entre ellas: Tecnología y habilidades digitales (ofimática, informática básica, herramientas digitales), emprendimiento y negocios, finanzas y contabilidad básica, cursos técnicos y vocacionales. Además, sobre desarrollo personal y habilidades blandas.

Los cursos del Infop están diseñados para fortalecer el perfil profesional de jóvenes, emprendedores y trabajadores que buscan nuevas oportunidades laborales en Honduras.

Paso a paso: Cómo inscribirse en los cursos gratuitos

1) Ingrese a la plataforma oficial desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Clic aquí para ingresar. 2) Cree su cuenta haciendo clic donde dice "Inscríbite ya" y a continuación regístrese con sus datos personales (Nombre completo, número de identidad, correo electrónico y contraseña segura). Este registro es gratuito.

3) Ahora llegó el momento de explorar el catálogo de cursos. Una vez dentro del portal, haga clic en el botón azul "Inscribir curso". Así podrá buscar por categorías, filtrar por áreas de interés y hasta revisar la duración y modalidad.

Aquí es importante que lea la descripción de cada curso para elegir el que mejor se adapte a sus objetivos. 4) Después de completar la inscripción, recibirá un mensaje de confirmación en el correo electrónico que registró durante el proceso. Al correo le enviarán un resumen de los datos ingresados y un enlace para verificar la dirección electrónica, paso indispensable para confirmar el registro correctamente. Asimismo, se incluirán las credenciales de acceso a la plataforma virtual, las cuales permitirán ingresar al sistema y comenzar con los cursos seleccionados. 5) Ahora solo resta que complete las actividades y evaluaciones. Para obtener su constancia o certificado, debe revisar todo el contenido del curso, entregar tareas o actividades y aprobar las evaluaciones finales.

Requisitos y soporte