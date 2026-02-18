Infop Virtual amplía su oferta de cursos gratuitos en modalidad en línea

San Pedro Sula, Honduras.

Actualmente, una parte de los cursos ya se encuentran habilitados para matrícula inmediata, permitiendo que más personas puedan iniciar su proceso de formación sin costo alguno.

El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) , a través de su plataforma virtual, continúa fortaleciendo la educación en línea con una amplia oferta de cursos gratuitos dirigidos a la población hondureña que desea mejorar sus competencias profesionales y personales.

Autoridades del Infop informaron que en las próximas promociones se estarán incorporando nuevos programas, ampliando así la cobertura académica y las oportunidades de aprendizaje.

La modalidad virtual, desarrollada en la plataforma Moodle, facilita el acceso a la educación desde cualquier lugar del país. Los participantes pueden avanzar a su propio ritmo, siempre que cuenten con conexión a internet y un dispositivo electrónico.

Dentro del área administrativa y empresarial, Infop Virtual ofrece los cursos de Administración del tiempo, Administración de centros de cómputo, Relaciones interpersonales, Motivación al trabajo, Mercado básico para MIPYMES, Mejores su negocio, Franquicias, Finanzas y costos para MIPYMES, Espíritu emprendedor, Administración financiera, Gestión de talento humano, Finanzas personales y Ética profesional.

En el área tecnológica y digital, los interesados pueden inscribirse en Diseño Web HTML5 y WordPress, Introducción a la programación, Introducción a la programación JAVA, Base de datos MYSQL, Internet de las cosas, Introducción a Moodle, Photoshop, Tecnologías emergentes y realidades virtuales, Uso de drones para el marketing digital y Ms. Access 2019.

También se encuentran disponibles cursos enfocados en herramientas ofimáticas como Ms. Word 2019, Ms. Excel básico, Ms. Excel intermedio, Ms. Excel avanzado y Ms. Excel financiero, brindando conocimientos fundamentales para el desempeño en entornos laborales modernos.

En el ámbito comercial y de atención al cliente, la oferta incluye Técnica en ventas, Dirección de marketing online, Redes sociales para negocios y Herramientas para el servicio al cliente, fortaleciendo habilidades clave para la competitividad empresarial.

Para el desarrollo personal y profesional, Infop Virtual pone a disposición los cursos de Deberes y derechos laborales, Oratoria, Manipulación segura de alimentos, Actitud positiva con inteligencia emocional, Entrenamiento básico en matemáticas para el trabajo e Introducción a la alfabetización digital.

Asimismo, ofrecen el curso Inicie su negocio (ISUN), orientado a emprendedores que desean estructurar y consolidar sus ideas empresariales, contribuyendo al crecimiento económico y la generación de empleo en el país.