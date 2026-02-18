¿Hasta cuándo estará abierta la matrícula en el JTR y cuáles son los requisitos?

San Pedro Sula, Honduras.

El Instituto José Trinidad Reyes anunció oficialmente que la matrícula permanecerá abierta durante todo el mes de febrero, brindando oportunidad a estudiantes de todos los niveles y jornadas para asegurar su cupo en el año lectivo 2026. Las autoridades educativas proyectan para este nuevo año superar los 3,000 alumnos matriculados, consolidándose como una de las instituciones con mayor población estudiantil en la zona norte.

La dirección del centro educativo reiteró que el proceso de inscripción está habilitado a nivel general en todas las jornadas: matutina, vespertina y nocturna, permitiendo que estudiantes y padres de familia puedan realizar el trámite con suficiente tiempo y sin contratiempos. “Queremos que la comunidad tenga claro que la matrícula estará abierta durante todo febrero. Nuestro objetivo es que ningún joven se quede sin estudiar por falta de información o tiempo”, expresó Wilson Mejía, director del JTR.

Jornada nocturna

La normativa institucional también establece criterios relacionados con la edad del alumno, según lo informado, los estudiantes mayores de 15 años deberán matricularse en la jornada vespertina, una disposición orientada a una mejor organización académica. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse En el caso de la jornada nocturna, la matrícula se está realizando de 5:00 p.m. a 7:30 p.m., durante todo el mes de febrero, facilitando el acceso a jóvenes y adultos que trabajan durante el día. La jornada nocturna continúa siendo una alternativa clave para quienes desean culminar su educación básica o media, especialmente en las modalidades técnicas que ofrece la institución. Carlos Martínez, estudiante de la jornada nocturna, compartió su experiencia y dijo que, “trabajo durante el día y gracias al horario nocturno puedo seguir estudiando. Es una gran oportunidad para superarnos y aspirar a un mejor empleo”. El Instituto José Trinidad Reyes ofrece Educación Básica (Séptimo, Octavo y Noveno), así como Bachillerato en Ciencias y Humanidades y diversas carreras técnicas como: • BTP en Informática • BTP en Mercadotecnia • BTP en Contaduría y Finanzas • BTP en Administración de Empresas Padres de familia también han mostrado su confianza en la institución. María López, madre de familia, destacó que, “elegimos este instituto porque ofrece carreras técnicas que preparan a los jóvenes para el futuro, saber que la matrícula está abierta todo febrero nos permite organizarnos mejor”. En el caso de los alumnos de reingreso, se solicita la presentación de las calificaciones del año anterior y la constancia de conducta, mientras que los estudiantes provenientes de otros centros educativos deben cumplir con un proceso más riguroso, presentando certificaciones originales con firmas, sellos y requisitos administrativos específicos. Los alumnos y padres de familia valoraron positivamente que el instituto haya publicado con anticipación el calendario y los requisitos. “Uno quiere tener todo listo para que nuestros hijos no pierdan clases y que tengan aún tiempo para matricularse es un alivio para los que teníamos contratiempo”, expresó Alma Romero, madre de familia.

Compromiso con la educación

Las autoridades recalcaron que mantener la matrícula abierta durante todo el mes de febrero busca garantizar inclusión y acceso a la educación. Además, señalaron que el instituto continúa fortaleciendo su infraestructura, su cuerpo docente y sus programas académicos para ofrecer una formación integral basada en valores, disciplina y excelencia. “Invitamos a todos los jóvenes que aún no se han matriculado a que se acerquen. Febrero es el mes para asegurar su cupo en cualquiera de nuestras jornadas”, enfatizó Mejía.