Corte permite a Venancio Cervantes defenderse en libertad

El general en condición de retiro Venancio Cervantes Suazo podrá continuar su proceso judicial en libertad, tras una resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán. El tribunal conoció el recurso de apelación presentado por la defensa de Cervantes Suazo y declaró con lugar la solicitud de revisión de medidas cautelares, autorizando que el imputado se defienda fuera de los centros penitenciarios.

Los apoderados legales sustentaron ante la judicatura el arraigo del acusado y ofrecieron una caución hipotecaria consistente en dos bienes inmuebles del patrimonio familiar, valorados en 21 millones de lempiras. Además, expusieron el delicado estado de salud del general (r) Cervantes Suazo, quien supera los 70 años. Según la defensa, intentos anteriores para modificar las medidas cautelares no habían prosperado. No obstante, este día fueron notificados de la resolución que concede el cambio a arresto domiciliario.

¿De qué acusan a exjefes militares de Honduras?

Venancio Cervantes Suazo, exsubjefe del Estado Mayor Conjunto (EMC); Carlos Roberto Puerto Fúnez, exjefe del Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas; y Romeo Orlando Vásquez Velásquez, exjefe del EMC, fueron acusados por hechos ocurridos en el contexto de la crisis política de 2009. El Ministerio Público (MP) los sindica por el delito de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo Mencías y por homicidio en su grado de ejecución de tentativa en detrimento de Alex Roberto Zavala Licona. Percy Elvir, defensor de Cervantes Suazo, confirmó: "Hemos sido notificados de la resolución que ha emanado de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, en el sentido de que se da por admitido el recurso de apelación presentado, en el cual solicitamos una audiencia de revisión de medidas y a su vez pusimos a la orden del Estado de Honduras una garantía hipotecaria que consta de dos bienes inmuebles del patrimonio familiar, valorados en 21 millones de lempiras".

