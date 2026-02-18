Jeaustin Campos da la cara: responde a las criticas, dardo a exdirectivo y ¿piensa en renunciar?

San Pedro Sula, Honduras.

Real España la pasó mal en su debut en la presente edición de la Champions Cup de Concacaf, donde fue goleado por 1-6 Los Angeles FC y al final quedan al borde de la eliminación del torneo. Tras esta goleada, el entrenador costarricense de la Máquina, Jeaustin Campos, fue de frente y ante los cuestionamiento y su análisis del encuentro, el timonel acepta el golpe fue de este resultado.

"Sabíamos la diferencias de niveles de una liga y otra, la calidad individual del rival y sobre todo del medio campo para arriba. Es claro que los primeros 20 minutos estuvimos muy nerviosos, el pánico escénico y nos costó entrar en el partido y a este nivel es imperdonable. Nos castigaron más de lo que pudimos habernos equivocados. Dos penales hablan bien de nuestro rival, pero nosotros tuvimos esos 20 minutos complicados". Campos tuvo tiempo para recordar una frase histórica. "No entramos en el juego y esas son las consecuencias. Un entrenador de tenis decía: "Si al menos no vas a ganar, no ayudes a que te derroten" y hoy creo que lo hicimos".

Y agrega: "En el segundo tiempo estuvimos más enchufados y tuvimos oportunidad de acercarnos en el marcador".

¿PIENSA EN UNA RENUNCIA?

"Yo creo que el éxito o fracaso depende del punto de partida. Este equipo ha venido en evolución desde que yo llegué. ¿hace cuánto no había un partido de Concacaf acá?". "El equipo se encontró una mala noche, quizás en el torneo nacional entra así y no pasa nada. Quizás no tenemos la experiencia de Olimpia y yo estoy poniendo la cara y estoy orgulloso de los muchachos. Me duele el hígado

NO AFECTE EN EL TORNEO LOCAL