Expresidente de Real España encara a Jeaustin Campos en derrota ante Los Angeles FC

Real España arde en llamas tras la humillante derrota que sufrió contra Los Angeles FC. Expresidente del club aurinegro fue a encarar al técnico Jeaustin Campos y se desató la polémica.
Tremenda tensión se vive en Real España luego de la paliza que recibió por parte de LAFC de 6-1 en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula en el inicio de la Copa de Campeones de la Concacaf.
La Máquina sufrió una de las peores derrotas como local a nivel internacional y sus jugadores se mostraron dolidos.
El coreano Heung-Min Son sacó a relucir su calidad en la cancha del Morazán y la defensa del Real España vivió una pesadilla.
La Máquina se descarriló ante Los Angeles FC del surcoreano Son Heung-Min, Hugo Lloris y Denis Bouanga en el torneo internacional.
El Real España terminó perdiendo por marcador de 1-6 en su propia casa y registrando una de las mayores goleadas para equipos hondureños en torneos de Concacaf.
Los Angeles FC se tomó en serio el compromiso y no tuvo piedad del Real España, un equipo que va líder en la Liga Nacional, pero que en la Concacaf naufragó.
Rostros desencajados, tristeza y máxima tensión rodeaban el ambiente en el equipo comandado por Jeaustin Campos.
El defensor Juan Manuel Capeluto e incluso el mismo técnico Jeaustin Campos fueron de los más señalados por aficionados en la dolorosa derrota.
Pero uno de los momentos de máxima tensión se dio en pleno desarrollo del partido. Durante el encuentro frente al club de la MLS, circuló un video donde un expresidente de la institución aurinegra desde las gradas fue a encarar directamente al técnico Jeaustin Campos.
Se trata de Fuad Abufele Luque, quien por muchas décadas fue director y posteriormente presidente del Real España.
Abufele se mostró enfurecido y le lanzó una serie de reclamos a Campos que sorprendieron a todos los aficionados presentes en ese sector del estadio.
"Andate", se puede apreciarque Fuad Abufele le dice a Jeaustin Campos en el audiovisual. Fueron duros señalamientos contra el costarricense.
Luego, en su cuenta personal de la red social X, Fuad Abufele Luque continuó arremetiendo contra el extécnico del Saprissa: "Toda la semana JC estuvo en pláticas con la Federación de Futbol de Costa Rica para dirigirla". Y continuó: "Se desconcentró, al final lo dejaron bailado, ahí está sus consecuencias, no preparó el partido de @rcdespana como debía ser. El culpable a partir de aquí es @eburbara si lo deja".
Los comentarios fuertes continuaron por parte de Fuad: "Inaceptable lo de JC hoy, el se come la pérdida, total culpa de él, como las finales y semifinales pasadas, va a quedar en la historia como el técnico que logró la peor goleada de @rcdespana en torneo internacional".
Además, Abufele no dudó en recordar el polémico clásico ante Marathón y opina que le han "regalado" el primer lugar de Liga Nacional alReal España.
Cabe destacar, que al momento en que Fuad lo fue a confrontar, Jeaustin Campos no respondió a las provocaciones. El técnico tico salió cabizbajo tras el partido.
Fue hasta en la conferencia de prensa post partido que Campos decidió referirse al tema. "Si es directivo, me pela, es un aficionado más, yo me debo a mis directivos a los que ponen la cara cuando la situación está complicada, no a exdirectivos que están saboteando para querer estar aquí adentro", expresó el DT tico.
Fuad Abufele respondió a Jeaustin Campos horas después de las declaraciones del entrenador tico.
Fuad Abufele también retuiteó un post de Diario La Prensa sobre lo que dijo una cuenta de la MLS, preguntando si "¿el Real España es un equipo de fútbol profesional?".