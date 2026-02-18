Defienden el GoFundMe de la familia de James Van Der Beek tras críticas

Figuras del medio artístico salieron en defensa de la familia de James Van Der Beek después de que se creara un GoFundMe en su nombre tras la muerte del actor. Y es que varios internautas han criticado esta acción de la familia de Van Der Beek, quien murió el 11 de febrero, a los 48 años, después de una batalla contra el cáncer colorrectal en etapa III.
Al actor de Dawson’s Creek le sobrevive su esposa por casi 16 años, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos. Tras conocerse la noticia del fallecimiento de James, un grupo de amigos de la familia lanzó una campaña de GoFundMe, para ayudar con la “significativa carga financiera” que James y Kimberly afrontaron durante su tratamiento contra el cáncer.
Varios fans y celebridades se han sumado a la causa. El aclamado director de cine, Steven Spielberg y su esposa, Kate Capshaw, contribuyeron con una generosa donación de $25,000 dólares. Desde su creación, la recaudación ha superado los 2 millones de dólares. “Gracias de todo corazón por estar ahí para James y su hermosa familia”, decía una actualización del organizador de GoFundMe. “Su amabilidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras”. “En medio de un profundo dolor, su apoyo ha sido una luz. Nos recuerda que el amor es real, que la comunidad es fuerte y que el espíritu de James sigue uniendo a la gente”.
Y aunque varios han apoyado la campaña en GoFundMe, otros han puesto en duda la necesidad de la familia, ya que James alcanzó el éxito en Hollywood hace varios años. Sin embargo, antes de morir, James reveló que no recibía ingresos de las regalías de Dawson’s Creek debido a un “mal contrato”. Además, el actor vendió objetos de colección de su carrera para recaudar fondos destinados a familias que luchan contra el cáncer, incluida la suya).
Tras esto, varias figuras del medio artístico, sobre todo actores de teatro y amigos de James, han defendido la campaña para ayudar a la familia del actor.
La actriz de Broadway, Donna Vivino, recurrió a Instagram para defender a la viuda de James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek, y el GoFundMe de la familia. “Para quienes atacan a la esposa de James Van Der Beek por tener un [GoFundMe], les voy a dar algunos HECHOS”, escribió la exintegrante de Wicked. “1. No son dueños de la granja en la que viven, la estaban alquilando. 2. Él no vivía de regalías”.
Vivino resaltó las declaraciones previas de James sobre su falta de regalías y cómo vendió objetos de colección para recaudar fondos para pacientes con cáncer. También señaló: “el tratamiento contra el cáncer es carísimo incluso con seguro”. “No todo es lo que parece en internet. Un poco de contexto ayuda mucho”, compartió.
Braunwyn Windham-Burke respondió a la publicación de Donna Vivino en redes sociales, detallando su experiencia al tener que pagar el tratamiento médico. “Nuestra familia se está ahogando en deudas médicas por el cáncer de mi padre, mis padres ahorraron, trabajaron mucho y tenían una gran jubilación... todo desapareció”, escribió la exintegrante de Real Housewives of Orange County.
La cantante nominada al Grammy, Deborah Cox, respondió: “esta industria es vergonzosa”, en la publicación de Donna Vivino en Instagram.
Por su parte, la actriz Hassie Harrison expresó sus condolencias a la familia Van Der Beek después de que usuarios en redes sociales cuestionaran la necesidad de un GoFundMe. “Es desgarrador que hayas tenido que hacer esta publicación. ¿Cómo puede la gente ser tan miserable?”, respondió la actriz de "Yellowstone" a Donna Vivino.
La estrella Michelle Stafford también compartió cómo su familia fue afectada por las cuentas médicas. “Al final del tratamiento de mi padre, antes de morir. Y tenía un seguro muy bueno, lo agrego... un medicamento que su seguro no cubría costaba $3000 dólares al mes”, respondió la actriz de The Young and the Restless a la publicación. “Quienes hicieron comentarios despectivos simplemente no lo saben”.
Tanisha Thomas, exintegrante del reality show: Bad Girls Club, respondió: “Es una pena que no lo cuidaran, era una joya”. “Se merecen todo lo que el Señor les conceda y así será”, añadió.
El actor y modelo estadounidense, Mehcad Brooks, exintegrante de la serie "Law & Order", reaccionó enérgicamente a un usuario de redes sociales que cuestionó por qué tantos fans estaban donando a una página de GoFundMe para la familia de James Van Der Beek. “Soy uno de los amigos más cercanos de los Van Der Beek... No tienes ni idea de lo que estás diciendo”, escribió Brooks a través de Threads el 15 de febrero de 2026. “No tienes ni idea del dolor que vivieron. Está bien quedarse callado cuando no sabes de qué demonios hablas. Está bien no tratar de llamar la atención a costa del sufrimiento ajeno ni de la generosidad en respuesta a ello”. “Porque James tocó a la gente durante décadas. Está bien que te mantengas en silencio ante la estupidez ciega, la maldad y la falta de empatía”.