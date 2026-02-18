Defienden el GoFundMe de la familia de James Van Der Beek tras críticas

El actor y modelo estadounidense, Mehcad Brooks, exintegrante de la serie "Law & Order", reaccionó enérgicamente a un usuario de redes sociales que cuestionó por qué tantos fans estaban donando a una página de GoFundMe para la familia de James Van Der Beek. “Soy uno de los amigos más cercanos de los Van Der Beek... No tienes ni idea de lo que estás diciendo”, escribió Brooks a través de Threads el 15 de febrero de 2026. “No tienes ni idea del dolor que vivieron. Está bien quedarse callado cuando no sabes de qué demonios hablas. Está bien no tratar de llamar la atención a costa del sufrimiento ajeno ni de la generosidad en respuesta a ello”. “Porque James tocó a la gente durante décadas. Está bien que te mantengas en silencio ante la estupidez ciega, la maldad y la falta de empatía”.