Milagro Flores rechaza invitación de Ana Alvarado: "No entraré en detalles"

Los comentarios en la publicación de Flores fueron, mayoritariamente, en su contra, aunque algunos también manifestaron su apoyo. "La mejor decisión", "Pero si todos van pagados, no solo a ella le ofrecieron dinero, ¿es necesario mencionarlo?"; "A nantes no pusiste la cantidad, qué poca ética", "Tranquila, ya sabemos que solo de Supremo se deja humillar", entre muchos más.