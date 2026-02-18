Milagro Flores rechaza invitación de Ana Alvarado: "No entraré en detalles"

La reconocida presentadora de televisión, Milagro Flores, volvió a dar de qué hablar al compartir públicamente su respuesta a una invitación hecha para participar en reality show.
El evento es creado por Ana Alvarado, conocida como Lipstickfables, y su esposo Jorge Cordero, bajo el título "La Casa de El Lengüetazo". En el mismo participarán otros creadores de contenido y hasta un exfutbolista.
Nombres como: Yocsi Cherry, Dee Espinal, Jean Rivera, Fancony, Cristhian Ramírez; el exfutbolista de la Selección Nacional de Honduras, Samuel Caballero; y Lidia Álvarez son algunos de los confirmados.
Alejandra Rubio fue la primera en confirmarse para estar en el reality, pero cerca de un mes después aseguró que se salió del proyecto porque estará enfocada en su carrera musical y empresarial.
Por su parte, al ya quedar pocos cupos para ser parte de La Casa de El Lengüetazo, evento a realizarse a partir del 23 de febrero, uno de los nombres que sonaban era el de Milagro Flores.
Sin embargo, "Milly" rechazó la propuesta y así lo confirmó en su cuenta oficial de Instagram. "Hola, team, saludos a todos, quiero informarles que no estaré en La Casa de El Lengüetazo. Gracias a Ana Alvarado por la invitación...", escribió.
Además, la joven figura pública nacional dijo que no especificaría más al respecto. "No entraré en detalles del porqué no acepté la propuesta, aunque me ofrecieron dinero para asistir", complementó.
También dejó en claro que la decisión fue meditada y tomada junto a su madre y su equipo de fanáticos "TeamRealhn". "Les deseo mucho éxito en el proyecto y les agradezco nuevamente porque me tomaran en cuenta". finalizó.
Los comentarios en la publicación de Flores fueron, mayoritariamente, en su contra, aunque algunos también manifestaron su apoyo. "La mejor decisión", "Pero si todos van pagados, no solo a ella le ofrecieron dinero, ¿es necesario mencionarlo?"; "A nantes no pusiste la cantidad, qué poca ética", "Tranquila, ya sabemos que solo de Supremo se deja humillar", entre muchos más.
El escrito de Milagro Flores fue acompañado de una imagen, en la cual se lee una descripción: "NO A LA CASA DE EL LENGÜETAZO" y una fotografía de la hondureña. Asimismo, adjuntó la canción "Raspa Party", donde "Milly" colabora con otros cantantes nacionales.