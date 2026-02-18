De “solo solteros” a “sin niños”: las reglas para alquilar en Honduras

“Hay viviendas que no valen lo que piden, estéticamente son un desastre, piden depósito y ni siquiera pueden pintar o arreglar algo que esté dañado, pero quieren que uno les cuide la casa como si estuviera nueva. Aparte, mucha gente trabaja con inmobiliarias y hacen que uno llene formularios que deben incluir antecedentes penales, policiales, estados de cuenta; no quieren rentar a parejas que tengan hijos”, escribió Andrea Estefanía en el Facebook de LA PRENSA.