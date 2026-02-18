Rashid Mejía dice que Sergio Castellanos es un 'therian': "Se identifica como cabra"

El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, cuestionó, durante la sesión legislativa del martes, a su colega del partido Libertad y Refundación (Libre), Sergio Castellanos, al asegurar que su comportamiento en el Congreso Nacional no es acorde con la investidura del cargo que ostenta.
Mejía afirmó que Castellanos “ya impuso una moda nueva que hay en este momento, que se llama therian, solo que se identifican como perros; él se identifica como cabra”.
Con esa comparación, el legislador liberal criticó lo que considera actitudes inapropiadas dentro del hemiciclo por parte de su compañero de Cámara.
“Yo creo que ese tipo de problemas psicológicos y mentales deben de estar limitados cuando uno representa a un país entero”, expresó Mejía.
El congresista también indicó que, más allá de posturas personales, el cargo obliga a mantener compostura. “Cuando uno se postula para ser diputado tiene que entender el cargo que está asumiendo y al que se está postulando”, subrayó, cuestionando a Castellanos.
Mejía reiteró su postura a favor de respetar normas básicas de presentación dentro del Poder Legislativo. “Me sumo al tema de utilizar correctamente una vestimenta para atender a este poder del Estado”, manifestó.
Asimismo, lanzó una crítica a Castellanos al afirmar: “Le quiero decir un par de cosas al señor que habla con cabras o con animales, mejor dicho...”.
El diputado liberal sugirió que si a su colega le gusta más interactuar con animales, “le recomiendo el zoológico del Picacho”, en alusión al parque Zoológico El Picacho de Tegucigalpa.
Mejía insistió en que el Congreso Nacional debe “recuperar la honorabilidad” y fortalecer su imagen ante la ciudadanía, especialmente en un momento en el que la confianza en las instituciones públicas ha sido cuestionada.
“No estamos aquí en corrales, no estamos aquí en un gallinero. Estamos en un poder del Estado”, concluyó el congresista.
Los therian (o therianthropes) son personas que se identifican de manera profunda, interna e involuntaria con un animal no humano.
A diferencia de un disfraz o un pasatiempo, para ellos es una identidad que puede ser de carácter espiritual, psicológico o neurológico. Los 'therian' se han viralizado en redes sociales como TikTok e Instagram. Especialistas en salud mental advierten que, en ciertos casos, podría estar manifestando malestar emocional y necesidad de contención