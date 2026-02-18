La dolorosa última publicación del policía Leonardo López antes de morir en enfrentamiento

La muerte del agente policial Jefry Leonardo López ha generado profunda consternación en la Policía Nacional, así como entre sus familiares y amigos, tras perder la vida en un enfrentamiento armado ocurrido en La Masica, Atlántida.
López murió durante un operativo contra la banda criminal conocida como “El Wilmer”. En el intercambio de disparos también fallecieron cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo, según información preliminar.
Tras confirmarse su deceso, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra el momento en que uno de sus compañeros reacciona al verlo caer herido durante el enfrentamiento. Las imágenes generaron múltiples muestras de pesar entre los hondureños.
En cuestión de horas, se difundieron detalles sobre su vida personal. Jefry Leonardo López era originario de Morolica, Choluteca, y residía en Tegucigalpa.
El agente portaba la insignia que lo acreditaba como miembro del Comando de Operaciones Especiales Cobra, una unidad de élite de la Policía Nacional, cuyos integrantes reciben entrenamiento especializado en tácticas tipo SWAT.
Compañeros de la institución destacaron su compromiso con el servicio y su participación en operativos de alto riesgo, propios de esta unidad especializada.
En medio del dolor, cobró relevancia su última publicación en redes sociales, realizada el 14 de febrero. En la imagen se le observa junto a su esposa e hijo, compartiendo en un restaurante. El mensaje estaba acompañado de un corazón.
La esposa del policía Jefry Leonardo López jamás imaginó que aquel 14 de febrero sería la última vez que celebraría el amor junto a su compañero de vida.
En sus redes también se evidenciaba su faceta más personal, un padre orgulloso, un joven que celebraba sus logros y un apasionado seguidor del Olimpia.
Amigos y familiares recordaron que solía compartir fotografías con sus seres queridos, reflejando cercanía y orgullo por su entorno.
El funeral se realizó bajo fuerte resguardo policial y con honores protocolarios. Decenas de compañeros lo acompañaron este 18 en su despedida, en un acto marcado por el silencio y la solemnidad.
“Mi negro bello”, escribió su esposa en redes sociales, acompañando el mensaje con corazones rotos, una frase que resume el dolor que deja la partida del agente, cuyo nombre hoy enluta a la Policía Nacional y a su familia.