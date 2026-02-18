  1. Inicio
“Era un albañil, no un criminal”, afirma hermana de hombre muerto en enfrentamiento en La Masica

Eunice Cruz, hermana de Edwin Cruz Aguilar, uno de los presuntos criminales abatidos, aseguró entre lágrimas que su hermano fue una víctima inocente.

La madrugada de este miércoles ingresaron a la morgue de La Ceiba los restos de las cinco personas que perdieron la vida ayer en un intenso enfrentamiento armado en la zona montañosa de la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida.
El hecho violento dejó como saldo la muerte del agente policial Jefry López y de cuatro presuntos miembros de la estructura criminal conocida como la Banda de El Wilmer, los cuales fueron identificados como Orlin Martínez, Marlin Martínez y Edwin Geovani Cruz Aguilar.

El agente que perdió la vida es Jefry Leonardo López, quien era originario de Morolica, Choluteca.
A las afueras de la morgue, Eunice Cruz, hermana de Cruz Aguilar, aseguró entre lágrimas que su hermano fue una víctima.

“Mi hermano no era un criminal, era un albañil. Él no tenía nada que ver; solo fue a hacer el trabajo de un pozo. Solo lo buscaron para trabajar”, manifestó Eunice, contradiciendo la versión preliminar que vincula a todos los fallecidos con la organización delictiva.
El operativo policial en que murieron estas cinco personas tenía como objetivo la recaptura de Wilmer Adaly Ávila, líder de la mencionada organización criminal, y quien también murió en el enfrentamiento.

Ávila se encontraba prófugo desde diciembre pasado, tras fugarse de prisión luego de haber sido condenado por el delito de asesinato.
Agentes policiales trasladan los cuerpos de las víctimas tras el enfrentamiento armado registrado en la zona montañosa de la aldea San Marcos, en La Masica, Atlántida.

Tras el enfrentamiento, la Policía Nacional desplegó un "equipo táctico" de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para asegurar el perímetro y continuar las investigaciones en el lugar, donde se decomisó armamento de grueso calibre.
