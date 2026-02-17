Nasry Asfura delega firma de nombramientos en Luis Castro

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de la República, Nasry Asfura, delegó en su secretario privado y coordinador general de Gobierno, Luis Alonso Castro, la firma de los acuerdos ejecutivos de nombramiento y cancelación en las secretarías de Estado y demás instituciones del Poder Ejecutivo.

La disposición fue publicada en La Gaceta, edición número 37,069, del 13 de febrero de 2026.

El acuerdo establece que Castro, con rango de secretario de Estado y adscrito a la Presidencia, podrá suscribir, en representación del mandatario, los actos administrativos relacionados con movimientos de personal.

El documento precisa que será responsable del ejercicio de las funciones encomendadas, conforme al marco legal vigente.