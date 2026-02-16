Gobierno de Nasry Asfura mantiene secretarías sin titular tras 21 días

Tegucigalpa, Honduras.

Entre las primeras instituciones en recibir autoridades figuran Finanzas, Educación, Salud, Seguridad y Defensa, así como la Empresa Nacional Portuaria. No obstante, otras dependencias estratégicas siguen a la espera de definiciones por parte del mandatario.

En apenas 21 días de gestión, el Ejecutivo ha avanzado en la conformación de parte de su equipo de gobierno; sin embargo, varias secretarías, comisiones, bancos y direcciones continúan sin un titular oficialmente designado, lo que mantiene en expectativa a distintos sectores.

A casi tres semanas de haber iniciado su administración, el presidente Nasry Asfura aún mantiene pendientes varios nombramientos clave dentro de la estructura estatal, pese a que ya suma 87 designaciones de altos funcionarios entre secretarios, subsecretarios, gerentes y directores.

Uno de los casos más notorios es el de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha confirmado si esta institución continuará funcionando, en medio de planteamientos que apuntan a su posible supresión.

De concretarse esa decisión, las funciones de dicha secretaría pasarían a la Procuraduría General de la República, según lo solicitado y dado a conocer por el procurador Dagoberto Aspra. La propuesta ha generado atención debido al papel que desempeña esa oficina en la defensa de los intereses del Estado.

Otra entidad que permanece incompleta es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que todavía no cuenta con el pleno de sus comisionados. En la administración anterior, la presidencia de esta comisión estuvo a cargo de Marcio Sierra.

En el ámbito financiero, el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) continúa sin un nombramiento confirmado al frente de la institución, lo que mantiene en pausa la designación oficial de su autoridad principal.

La lista de dependencias sin titular también incluye la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Banadesa, Inprema y la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), organismos con responsabilidades clave en áreas ambientales, financieras y administrativas.

Mientras tanto, algunas direcciones operan con normalidad en sus procesos internos, aunque sin un director o gerente oficialmente nombrado, lo que refleja que la estructura gubernamental aún se encuentra en etapa de consolidación.

A medida que avanza la gestión, la expectativa se centra en cuándo el Ejecutivo completará los nombramientos pendientes para definir plenamente el rumbo administrativo de las instituciones que todavía permanecen acéfalas.