Honduras y la UE estrechan lazos para fortalecer el diálogo político y la inversión

Tegucigalpa, Honduras.

Honduras y la Unión Europea (UE) dieron un nuevo paso para fortalecer su relación bilateral tras una reunión sostenida entre la canciller hondureña, Mireya Agüero, y el embajador del bloque europeo en el país, Gonzalo Fournier. El encuentro permitió revisar el estado actual de los vínculos entre ambas partes y proyectar nuevas acciones conjuntas. Entre los puntos destacados figura la posible visita del presidente de la República, Nasry Asfura, a instituciones europeas, con el objetivo de seguir consolidando el diálogo político.

Durante la conversación, Fournier manifestó su disposición de apoyar financieramente iniciativas estratégicas en Honduras, especialmente en el área de infraestructura logística. Entre las propuestas mencionadas se encuentran proyectos vinculados a líneas de energía y la modernización del sistema aduanero. Además, planteó la posibilidad de organizar en el país una Cumbre de Empresarios Europeos, ante el creciente interés de compañías del continente por invertir en territorio hondureño. La iniciativa buscaría crear un espacio de encuentro directo entre inversionistas y autoridades nacionales. Las delegaciones también coincidieron en la necesidad de mantener una comunicación fluida que permita dar seguimiento a los acuerdos alcanzados y mejorar la coordinación en los proyectos en marcha.