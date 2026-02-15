Emboscada deja un muerto, cuatro heridos y un desaparecido en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras.

La víctima mortal fue identificada como Luis Fernando Lemus Amaya , de 23 años de edad, cuyo cuerpo ingresó a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula tras confirmarse su fallecimiento en la sala de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas .

Una emboscada armada registrada a eso de las 4:00 de la madrugada de este domingo en Azacualpa, Santa Bárbara, dejó un joven muerto, cuatro heridos y una persona desaparecida, según información preliminar.

De acuerdo con los reportes iniciales, el grupo de jóvenes se trasladaba en un vehículo desde Azacualpa con destino a Pinalejo cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió en plena carretera que conecta ambos lugares del departamento de Santa Bárbara. Tras la ráfaga de disparos, varios de los ocupantes resultaron gravemente heridos.

Cuatro jóvenes permanecen ingresados en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, con estado de salud delicado, mientras reciben atención médica especializada.

Además, se informó que el conductor del vehículo se encuentra desaparecido, al igual que el automóvil en el que se transportaban, lo que ha generado mayor incertidumbre en torno a lo ocurrido.