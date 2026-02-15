  1. Inicio
Emboscada deja un muerto, cuatro heridos y un desaparecido en Santa Bárbara

Fotografía en vida de Luis Fernando Lemus Amaya, de 23 años de edad.

 Foto: Cortesía
Santa Bárbara, Honduras.

Una emboscada armada registrada a eso de las 4:00 de la madrugada de este domingo en Azacualpa, Santa Bárbara, dejó un joven muerto, cuatro heridos y una persona desaparecida, según información preliminar.

La víctima mortal fue identificada como Luis Fernando Lemus Amaya, de 23 años de edad, cuyo cuerpo ingresó a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula tras confirmarse su fallecimiento en la sala de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas.

De acuerdo con los reportes iniciales, el grupo de jóvenes se trasladaba en un vehículo desde Azacualpa con destino a Pinalejo cuando fue interceptado por sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones.

El ataque ocurrió en plena carretera que conecta ambos lugares del departamento de Santa Bárbara. Tras la ráfaga de disparos, varios de los ocupantes resultaron gravemente heridos.

Cuatro jóvenes permanecen ingresados en el Hospital Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, con estado de salud delicado, mientras reciben atención médica especializada.

Además, se informó que el conductor del vehículo se encuentra desaparecido, al igual que el automóvil en el que se transportaban, lo que ha generado mayor incertidumbre en torno a lo ocurrido.

Hasta la morgue sampedrana llegaron familiares de Luis Fernando para reclamar su cuerpo, en medio del dolor por lo sucedido.

Las autoridades investigan el caso para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables, así como del joven reportado como desaparecido.

