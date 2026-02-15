Motagua vs. Marathón, EN VIVO: ¡Hoy se juega un nuevo clásico! Hora y dónde ver

¡Clásico de las "Emes"! Motagua y Marathón se vuelven a ver las caras y se enfrentan este domingo 15 de febrero en el penúltimo juego de la jornada 6 del Clausura 2026. Los Azules buscan seguir encaminados en el triunfo, mientras que los verdolagas intentarán regresar a su mejor versión.
El actual subcampeón del fútbol hondureño ha pasado apuros en los primeros encuentros del torneo. Primero empataron 1-1 ante UPNFM, luego golearon al Juticalpa FC (0-3), igualaron sin goles ante Victoria y el pasado fin de semana cayeron en el polémico derbi ante Real España (0-1). Ya en la última fecha, igualaron 2-2 ante el Platense.
Con este panorama, el equipo de Pablo Lavallén - quién no estará en el clásico tras ser sancionado - se coloca en el quinto puesto con apenas 6 puntos, 2 por debajo del Motagua que cuenta con un partido menos tras su descanso en la primera jornada.
El Ciclón Azul se ubica en el segundo lugar con 8 puntos y de lograr sacar las 3 unidades, acortan distancias con el líder Real España que tiene 14. Las Águilas vienen de ganarle al Platense (2-0), empate ante la Máquina (2-2) y Victoria (1-1) y su más reciente, la paliza ante el Génesis PN (0-5).
Sin embargo, el Motagua no tendrá una tarea fácil, ya que no ha logrado ganarle al Marathón en sus últimos partidos. De hecho, la última victoria de los azules ante los verdolagas se remonta a febrero del 2024 con un 2-0 a su favor.
Desde entonces, la serie ha estado pareja con varios empates y tres triunfos a favor del Monstruo Verde. En el Apertura 2025, igualaron 3-3 en el Nacional y para la segunda vuelta, los sampedranos consiguieron vencerlos por la mínima (1-0 el pasado 25 de octubre por la jornada 16).
Ahora, se vuelven a ver las caras y el Estadio Nacional "Chelato Uclés" será el escenario que espera tener un duelo lleno de emociones entre dos equipos que buscan acortar distancias en la cima del torneo Clausura 2026.
Hora y dónde ver el Motagua vs Marathón
El clásico de las "Emes" se juega este domingo 15 de febrero y el balón comenzará a rodar a partir de las 5:15 PM en Tegucigalpa. El partido se podrá ver a través del canal de Deportes TVC y en web el minuto a minuto por medio de www.laprensa.hn.