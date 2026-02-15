Motagua vs. Marathón, EN VIVO: ¡Hoy se juega un nuevo clásico! Hora y dónde ver

Tegucigalpa, Honduras.

¡Clásico de las "Emes"! Motagua y Marathón se vuelven a ver las caras y se enfrentan este domingo 15 de febrero en el penúltimo juego de la jornada 6 del Clausura 2026. Los Azules buscan seguir encaminados en el triunfo, mientras que los verdolagas intentarán regresar a su mejor versión.

El actual subcampeón del fútbol hondureño ha pasado apuros en los primeros encuentros del torneo. Primero empataron 1-1 ante UPNFM, luego golearon al Juticalpa FC (0-3), igualaron sin goles ante Victoria y el pasado fin de semana cayeron en el polémico derbi ante Real España (0-1). Ya en la última fecha, igualaron 2-2 ante el Platense.

Con este panorama, el equipo de Pablo Lavallén - quién no estará en el clásico tras ser sancionado - se coloca en el quinto puesto con apenas 6 puntos, 2 por debajo del Motagua que cuenta con un partido menos tras su descanso en la primera jornada.