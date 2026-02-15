Arsenal le propina goleada al Wigan y avanza a octavos de final de la FA Cup

Londres, Inglaterra.

El Arsenal necesitó solo media hora de la primera parte para sellar una goleada ante el Wigan (4-0) que pudo ser aún mayor y que le trasladó a los octavos de final de la Copa de Inglaterra junto con el resto de aspirantes al trofeo.

Plagado de menos habituales y con jugadores necesitados de minutos, el equipo de Mikel Arteta disfrutó de un encuentro plácido, distanciado de la presión que jornada tras jornada le condiciona y le obliga para mantener el liderato de la Premier ante el acelerón reciente de sus perseguidores.

El Arsenal, que en la pasada jornada no pasó del empate ante el Brentford en la Liga, se tomó un respiro ante un adversario menor que es antepenúltimo en la League One, la tercera división inglesa. El cuadro visitante, que no hace mucho jugaba con los grandes en la Premier, afrontó su visita al Emirates lastrado por cuatro derrotas seguidas, ocho partidos seguidos sin ganar.