Kervin Arriaga la pasa mal: expulsado en el Levante-Valencia por infantil motivo

Madrid, España.

El mediocampista hondureño Kervin Arriaga volvió a la titularidad con el Levante UD, algo que no ocurría desde el pasado 11 de enero, cuando su equipo empató frente al RCD Espanyol. Sin embargo, su regreso al once inicial terminó siendo amargo en la jornada más reciente del campeonato.

El conjunto granota cayó 2-0 ante el Valencia CF en el derbi correspondiente a la fecha 24 de la LaLiga, en un partido complicado en el que el equipo nunca logró imponer condiciones y terminó cediendo puntos importantes en la lucha por la permanencia.

Para Arriaga, la noche se tornó aún más difícil en el tiempo agregado del segundo tiempo, cuando fue expulsado por doble tarjeta amarilla. El hondureño recibió la primera amonestación y posteriormente fue sancionado nuevamente por desaprobar la decisión arbitral del réferi Miguel Ángel Ortiz, dejando a su equipo con un hombre menos en el cierre del encuentro.