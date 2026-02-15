Capturan a médico por no pagar combustible en Tegucigalpa

Un médico fue arrestado el sábado 14 de febrero tras intentar retirarse sin pagar el combustible que había cargado en su vehículo en una gasolinera de la capital, según informó la Policía Nacional.
De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió cuando el profesional de la salud llegó al establecimiento, llenó el tanque de su vehículo y posteriormente habría intentado abandonar el lugar sin efectuar el pago correspondiente.
Agentes asignados a la Unidad Metropolitana de Prevención número 1 (UMEP-1), con sede en el sector de Los Dolores, acudieron al lugar tras recibir la alerta. Al llegar, constataron que el ciudadano había sido retenido por empleados de la estación de servicio.
El sospechoso fue detenido de inmediato y trasladado a una posta policial, donde se le seguirá el procedimiento conforme a ley. Las autoridades no revelaron la identidad del arrestado.
La Policía indicó que el caso será remitido al Ministerio Público para determinar las responsabilidades correspondientes.