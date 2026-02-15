Capturan a médico por no pagar combustible en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

Un médico fue arrestado el sábado 14 de febrero tras intentar retirarse sin pagar el combustible que había cargado en su vehículo en una gasolinera de la capital, según informó la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió cuando el profesional de la salud llegó al establecimiento, llenó el tanque de su vehículo y posteriormente habría intentado abandonar el lugar sin efectuar el pago correspondiente.