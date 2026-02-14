Honduras recibe 124 retornados diarios en lo que va de 2026

Tegucigalpa, Honduras.–

Un total de 5,211 hondureños retornados ingresaron al país en los primeros 42 días de 2026, procedentes principalmente de Estados Unidos, México y Guatemala, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM). Las cifras reflejan que, entre el 1 de enero y el 11 de febrero, Honduras recibió un promedio diario de 124 personas retornadas, lo que evidencia la persistencia del fenómeno migratorio y de los procesos de deportación y retorno voluntario en la región. Según el desglose oficial, Estados Unidos concentra la mayor cantidad de retornos, con 4,787 hondureños; seguido de México, con 394, y Guatemala, con 28 compatriotas. Los datos confirman que la ruta migratoria hacia el norte continúa siendo la principal para quienes buscan mejores oportunidades económicas.

Del total de connacionales retornados, 3,963 personas fueron deportadas, mientras que 1,248 regresaron por otras causas, incluidos retornos voluntarios o asistidos. Esto significa que tres de cada cuatro hondureños volvieron al país bajo procesos de deportación. En cuanto a los rangos de edad, la población económicamente activa concentra la mayor parte de los casos. El grupo de 21 a 30 años encabeza la lista, con 1,942 personas, seguido por quienes tienen entre 31 y 40 años, con 1,655 retornados. Además, se registran 456 adolescentes de 11 a 20 años y 45 niños de 0 a 10 años, lo que evidencia que la migración continúa involucrando a menores de edad. Por género, la mayoría de los retornados son hombres, con 4,176 casos; mientras que se contabilizan 534 mujeres, 423 niños y 78 niñas.