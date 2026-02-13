  1. Inicio
INM y Embajada de Estados Unidos analizan estrategias de cooperación migratoria

Durante el diálogo se abordaron temas relacionados con la gestión migratoria, la seguridad fronteriza y los mecanismos de cooperación, incluyendo el fortalecimiento de los canales de comunicación.

Autoridades hondureñas de Migración junto a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Colleen Anne Hoey.

 Foto: .Cortesía
Tegucigalpa, Honduras

Una reunión oficial sostuvo este día el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero, con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Colleen Anne Hoey, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia migratoria.

En el encuentro también participaron equipos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), así como la vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Eilim Flores.

Por parte del INM asistió además la subdirectora María Fernanda Casasola, junto a un equipo de funcionarios de la institución, quienes participaron en las mesas de trabajo técnico enfocadas en fortalecer los procesos de atención y control migratorio.

Durante el diálogo se abordaron temas relacionados con la gestión migratoria, la seguridad fronteriza y los mecanismos de cooperación, incluyendo el fortalecimiento de los canales de comunicación, la reactivación de programas de capacitación, el intercambio de información y la detección de documentos fraudulentos.

Tras la reunión, Cordero destacó que se reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada y técnica para fortalecer la gestión migratoria y la seguridad regional, acciones que se enmarcan en la política exterior del gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah.

