INM y Embajada de Estados Unidos analizan estrategias de cooperación migratoria

Tegucigalpa, Honduras

En el encuentro también participaron equipos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), así como la vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Eilim Flores.

Una reunión oficial sostuvo este día el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, Carlos Cordero , con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Colleen Anne Hoey , con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en materia migratoria.

Por parte del INM asistió además la subdirectora María Fernanda Casasola, junto a un equipo de funcionarios de la institución, quienes participaron en las mesas de trabajo técnico enfocadas en fortalecer los procesos de atención y control migratorio.

Durante el diálogo se abordaron temas relacionados con la gestión migratoria, la seguridad fronteriza y los mecanismos de cooperación, incluyendo el fortalecimiento de los canales de comunicación, la reactivación de programas de capacitación, el intercambio de información y la detección de documentos fraudulentos.

Tras la reunión, Cordero destacó que se reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada y técnica para fortalecer la gestión migratoria y la seguridad regional, acciones que se enmarcan en la política exterior del gobierno del presidente Nasry Asfura Zablah.