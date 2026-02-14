Enfrentamiento armado con policías deja muerto a alias Rey en Valle

La Policía Nacional de Honduras informó sobre un enfrentamiento armado ocurrido la tarde de ayer viernes durante el desarrollo de operativos contra una estructura criminal en la aldea La Laguneta, municipio de Coray, departamento de Valle.
De acuerdo con el comunicado publicado en redes sociales, la operación fue ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), como parte de acciones de seguimiento contra miembros de un grupo delictivo organizado.
Según el informe preliminar, los agentes realizaban una persecución a pie de una mujer y un hombre cuando este último reaccionó de forma violenta. “Al percatarse de la presencia policial, el individuo comenzó a disparar contra la integridad de los funcionarios policiales”, señala el comunicado.
Ante esta situación, las autoridades indicaron que los agentes respondieron al ataque. “Ante la agresión ilegítima, los agentes repelieron el ataque en el marco de la ley y en legítima defensa, produciéndose un intercambio de disparos que dejó como resultado el fallecimiento del ciudadano identificado como José Reynaldo Castro Jiménez, conocido con el alias ‘Rey’, originario y residente en la aldea Las Uvas, Nacaome, Valle”, detalla el documento oficial.
Durante la operación también fue detenida la mujer, originaria y residente en el municipio de San Francisco de Coray, Valle, quien fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.
Asimismo, la Policía informó que en la escena se decomisaron armas de fuego de uso prohibido, armas de fuego de uso permitido y supuesta droga, las cuales fueron remitidas a las instancias correspondientes para su análisis y peritajes técnicos-científicos.
Las autoridades indicaron que la escena fue asegurada conforme a protocolo y que el caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y ampliar la información del caso.