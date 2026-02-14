Enfrentamiento armado con policías deja muerto a alias Rey en Valle

Valle

La Policía Nacional de Honduras informó sobre un enfrentamiento armado ocurrido la tarde de ayer viernes durante el desarrollo de operativos contra una estructura criminal en la aldea La Laguneta, municipio de Coray, departamento de Valle.

De acuerdo con el comunicado publicado en redes sociales, la operación fue ejecutada por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), como parte de acciones de seguimiento contra miembros de un grupo delictivo organizado.

Según el informe preliminar, los agentes realizaban una persecución a pie de una mujer y un hombre cuando este último reaccionó de forma violenta. “Al percatarse de la presencia policial, el individuo comenzó a disparar contra la integridad de los funcionarios policiales”, señala el comunicado.