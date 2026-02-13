Flores robadas, motos vendidas y hasta bodas fallidas: hondureños cuentan sus locuras por amor

También surgieron historias donde el amor se mezcló con picardía y situaciones inesperadas. Rubén Fico Girón contó que <b>peló dos tallos de guineos para ayudarle a su suegra que vendía pollos</b>, todo con tal de conseguir permiso para salir con la hija ese día. Un gesto sencillo, pero que muestra cómo muchos han hecho “trabajos extra” para ganarse el cariño de la familia de su pareja.En el terreno de los enredos sentimentales, Karina Flores confesó que le pidió dinero a su propio novio para poder comprarle un regalo al hombre que la estaba pretendiendo.Y Ana Zelaya, después de leer tantas historias, llegó a una conclusión divertida: <i>“Me di cuenta que no he querido a nadie”</i>, reflejando que el amor también puede medirse por las locuras que uno está dispuesto, o no, a hacer.