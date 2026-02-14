Recordando a René Gavarrete

En la Sala de Redacción de Diario LA PRENSA deambulaba un joven alto, delgado y de una agradable sonrisa espontánea. Era el año 1989, siendo director, Amílcar Santamaría, y el jefe de Redacción, Nelson Fernández. Se trataba de René Orlando Gavarrete. Moreno, un "triniteco" Santabarbarense.

Era el encargado de las noticias internacionales, y en esas fechas se extraían del teletipo, un aparato que funcionaba las 24 horas en un cuarto cerrado, donde estaban esos aparatos que de día y de noche emitían un "tic, tic, y tic, tic" interminable, tirando grandes cintas con información que mandaban las principales agencias de noticias, como la AP, Reuters, EFE y la UPI, entre otras.

Gavarrete, también monitoreaba algunas televisoras, especialmente, Canal 6, y las radioemisoras: Radio América y HRN, para estar informado con cualquier tipo de información que le podía interesar al diario.

A este joven empleado le gustaba el ambiente de esta empresa, pues el Departamento de Redacción de Diario LA PRENSA, estaba lleno de periodistas originarios de Trinidad, Santa Bárbara: El jefe, Nelson Fernández; de la Prensa Dominical, Wilmer Pérez Regalado; de Deportes, Francisco Caballero Baide; el caricaturista, Darío Banegas.Años después, Gavarrete ocupó el cargo de reportero de noticias generales y en el año 1991 empezó a estudiar en la Carrera de Periodismo del Centro Universitario del Norte (CURN), actualmente, Universidad Nacional Autónoma de Honduras-Valle de Sula (UNAH-VS).

Empezó a laborar en la Carrera de Periodismo en el año 2016 y hasta el 10 de febrero del año 2026, día en el que falleció, fue catalogado como uno de los mejores docentes, junto con el licenciado, Óscar Jananía, que falleció el 19 de septiembre de 2021. Juntos se han de quejar en el cielo, que nunca los contrataron a tiempo completo en un país llamado Honduras.