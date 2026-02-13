  1. Inicio
Requisitos en 2026 para tramitar licencia de conducir por primera vez en Honduras

Conoce la lista completa de documentos, categorías disponibles y el proceso que deben cumplir los mayores de 18 años para obtener su licencia por primera vez.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte confirmó los lineamientos vigentes en 2026 para quienes tramitan su permiso de conducir.
San Pedro Sula

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), dependencia de la Policía Nacional de Honduras, dio a conocer los requisitos actualizados en 2026 para la emisión de permisos de conducir por primera vez.

De acuerdo con la información, los ciudadanos que deseen tramitar su licencia deberán saber leer y escribir, además de haber cumplido 18 años de edad al momento de realizar la solicitud.

Asimismo, se exige la presentación del Documento Nacional de Identificación (DNI) en original y copia. En el caso de extranjeros, deberán presentar carnet de residencia vigente y dos copias del mismo.

Entre los requisitos también se incluye el recibo de pago correspondiente y su respectiva fotocopia, de acuerdo con la categoría que el ciudadano solicite, ya sea tipo A, B, B1, B+E, C1, C, C+E, D1 o D, con vigencia de dos o cinco años.

La DNVT detalló que es obligatorio aprobar los exámenes médicos y psicológicos como parte del proceso para obtener el permiso de conducir por primera vez.

Otro de los documentos requeridos es la copia de un recibo público o privado, como comprobante de domicilio, incluyendo el servicio de internet residencial.

En el caso de los solicitantes de licencia para motocicleta, deberán presentar chaleco o arnés reflectivo como parte de las disposiciones establecidas.

La institución subrayó que todos los requisitos descritos son de carácter obligatorio para realizar el proceso de emisión del permiso por primera vez.

Las autoridades informaron que la atención se brinda de lunes a viernes en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en todos los centros de la DNVT a nivel nacional.

