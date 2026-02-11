DNVT anuncia operativos en SPS para exigir chalecos reflectivos a motociclistas

San Pedro Sula, Honduras.

A partir de este miércoles a las 6:00 de la tarde, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) pondrá en marcha operativos a nivel nacional para verificar el uso obligatorio de chalecos o arneses con bandas reflectivas en conductores de motocicleta durante el horario nocturno. La medida será aplicada de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. y contempla sanciones para quienes incumplan la normativa establecida en el artículo 99, numeral 28, de la Ley de Tránsito, que obliga a los motociclistas a portar bandas reflectivas de color blanco, amarillo o anaranjado adheridas a chalecos o arneses.

De acuerdo con estadísticas de la DNVT, en San Pedro Sula se registran entre 20 y 25 accidentes de tránsito diarios, de los cuales entre 10 y 15 involucran motocicletas, representando más del 50% de los casos. Además, datos recopilados en conjunto con el Instituto de Acceso a la Información Pública revelan que en la Capital Industrial circulan más de 400 mil motocicletas pertenecientes a residentes del municipio. A esta cifra se suma una considerable población flotante proveniente de ciudades cercanas como El Progreso, Choloma, Villanueva, La Lima, Puerto Cortés, Tela, Potrerillos y Santa Cruz de Yojoa, lo que incrementa significativamente el flujo vehicular en la zona norte. Las autoridades advierten que el crecimiento acelerado del parque vehicular de motocicletas ha provocado un aumento en los accidentes, siendo los jóvenes menores de 30 años los más afectados, por lo que es obligatorio el uso de los chalecos reflectivos.



Sanciones y reincidencia

César Aguilar, oficial de la DNVT, informó que la disposición fue socializada durante aproximadamente 40 días a través de medios de comunicación y redes sociales, y que a partir de hoy entra oficialmente en vigencia, “la obligatoriedad será de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Durante el día el uso queda opcional, pero en horario nocturno será exigido en todos los puntos de control a nivel nacional”. La multa por incumplimiento asciende a 400 lempiras, el conductor sancionado tendrá un plazo de 72 horas para reclamar su permiso de conducir en las oficinas donde se le impuso la infracción. En caso de reincidencia, la sanción aumentará en un 50%. Si el motociclista comete la misma falta en reiteradas ocasiones dentro de un año, el permiso de conducir podrá ser decomisado por un período de seis meses. Aguilar aclaró que la ley establece específicamente el uso de chaleco o arnés con bandas reflectivas. En caso de utilizar una chaqueta reflectiva, el conductor deberá portar encima un arnés con las cintas reglamentarias para cumplir con la normativa.

Algunos motociclistas consultados reaccionaron de manera diversa ante la entrada en vigencia de la medida. Carlos Hernández, repartidor de comidas, manifestó que aunque representa un gasto adicional, considera que la norma puede salvar vidas. “Trabajo hasta tarde y muchas calles están oscuras. Si el chaleco ayuda a que los carros me vean mejor, vale la pena usarlo. Ya compré el mío para evitar multas y accidentes”, expresó. Por su parte, José Martínez, estudiante universitario de 22 años, opinó que la medida debió ir acompañada de mayor información y controles más estrictos para todos los conductores. “Está bien que nos exijan a nosotros, pero también deberían controlar a los carros que manejan a exceso de velocidad. Igual voy a cumplir para no pagar los 400 lempiras”, comentó. La DNVT reiteró que la finalidad de los operativos no es únicamente sancionar, sino prevenir accidentes y reducir la cifra de lesionados y fallecidos en motocicleta, especialmente en horarios nocturnos y en zonas con iluminación deficiente. Las autoridades indicaron que los puntos de control estarán ubicados estratégicamente en bulevares, salidas de la ciudad y sectores de alta incidencia de accidentes, como bulevares del Norte, Sur, el bulevar Juan Pablo II y la salida hacia La Lima, donde diariamente circulan miles de motociclistas.