Rescatan a jóven asiática, víctima de trata de personas en Roatán

Roatán, Honduras.

Las autoridades evitaron revelar la identidad de la adolescente por razones de seguridad. Según información oficial, la joven no habla español y fue localizada con un pasaporte que no coincidía con su verdadera identidad, situación que encendió las alertas y dio paso a las investigaciones por un posible caso de trata.

Posteriormente, el Ministerio Público la puso bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), donde actualmente permanece bajo medidas de protección.

Una menor de 16 años, de origen asiático , fue rescatada por autoridades hondureñas tras ser identificada como presunta víctima de trata de personas en Roatán, Islas de la Bahía.

La directora regional de la Senaf, Mayeli Flores, confirmó que la menor ya recibe atención integral del Estado hondureño, independientemente de su nacionalidad.

“La niña efectivamente ya está bajo medida de protección. Aunque no sea de este país, se encuentra en territorio hondureño y está siendo tratada conforme a la ley para salvaguardar todos sus derechos, hasta que pueda regresar con su familia y a su lugar de origen”, señaló.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Flores explicó que, mediante traducción, lograron establecer comunicación con la familia de la joven y que ya se iniciaron gestiones con Cancillería para coordinar su retorno seguro.

“Ya hicimos contacto con su familia y estamos empezando los trámites a través de Cancillería para que pueda retornar lo más antes posible”, agregó.

El caso salió a la luz tras una intervención en Roatán, donde la menor habría ingresado al país sin la compañía de un representante legal. Al no contar con padre, madre o tutor responsable, fue entregada formalmente a la Senaf para su protección en La Ceiba.

Las autoridades aclararon que corresponde al Ministerio Público determinar si se configura el delito de trata de personas internacional y dar más detalles sobre cómo la adolescente llegó al país.

Desde la Senaf indicaron que, aunque han atendido varios casos de trata, los episodios de carácter internacional son menos frecuentes y requieren coordinación diplomática para la repatriación, proceso que se realiza exclusivamente a través de Cancillería.

Mientras avanzan las investigaciones, la menor permanecerá bajo custodia estatal, recibiendo asistencia psicológica, legal y social, como parte de las medidas de restitución de derechos.