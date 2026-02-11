Mayra Alejandra muestra una foto de cómo quedó después de la agresión del Charrito

Texas, Estados Unidos.

Durante un debate en redes sociales, una usuaria comentó que el creador de contenido Erik Roberto, "El Charro", no había ejercido violencia contra su exesposa, Mayra Alejandra, ya que según ella la violencia doméstica incluye solo golpes, y no jalones de cabello o insultos.

"Pero no la golpeó, ni una cachetada le dio. Las mujeres que son golpeadas sabrán lo que es eso", expresó la internauta de nombre Yessi Venegas, y ante ese comentario, Mayra Alejandra no se quedó callada.

La también creadora de contenido y emprendedora, de origen guatemalteco, dejó un comentario y adjuntó una fotografía en donde se le ve su cabeza sin parte de su cabello.

" Entonces para tí, esto no es violencia doméstica. Esta foto solo es algo mínimo de lo que me hizo", expresó Mayra.

Tras esto, la internauta ha recibido miles de críticas por tratar de minimizar las acciones de Erik Roberto.