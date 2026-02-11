Mayra Alejandra muestra una foto de cómo quedó después de la agresión del Charrito

Durante un debate en redes sociales, una usuaria comentó que el creador de contenido Erik Roberto, "El Charro", no había ejercido violencia contra su exesposa, Mayra Alejandra, ya que según ella la violencia doméstica incluye solo golpes, y no jalones de cabello o insultos.
"Pero no la golpeó, ni una cachetada le dio. Las mujeres que son golpeadas sabrán lo que es eso", expresó la internauta de nombre Yessi Venegas, y ante ese comentario, Mayra Alejandra no se quedó callada.
La también creadora de contenido y emprendedora, de origen guatemalteco, dejó un comentario y adjuntó una fotografía en donde se le ve su cabeza sin parte de su cabello.
" Entonces para tí, esto no es violencia doméstica. Esta foto solo es algo mínimo de lo que me hizo", expresó Mayra.
Tras esto, la internauta ha recibido miles de críticas por tratar de minimizar las acciones de Erik Roberto.
El Charro se pronuncia sobre la polémica foto
Luego de que se hiciera viral la fotografía donde Mayra Alejandra muestra cómo quedó después de la agresión, Erik "El Charrito", se pronunció en sus redes sociales.
"Hoy abro Tiktok, abro Facebook y encuentro unas fotos donde hay una agresión, bueno, es importante mostrarles esto, aquí dice "motion to dismiss" (moción de desestimación), es un caso que ya terminó. Bien yo Mayra, pudiera hablar con la esposa del amigo que se texteaban, bien pudiera mostrar videos, pero yo le prometí a una personita muy especial que iba a parar esto, entonces yo creo Mayrita que ya estuvo bien. Eres la madre de mis hijos y no te quiero destruir", dijo El Charro en un video que compartió en sus redes sociales.
El creador de contenido dijo que ya no quiere seguir hablando del mismo tema y le pidió disculpas a su ex: "El chiste es caminar, quiero públicamente disculparme, Mayra, yo sé que se me fue la mano, sé que hablé de más, y no es excusa pero estaba enojado, estaba irritado", agregó en el clip.
Cabe recordar que anteriormente El Charrito ya había admitido que sí "jaloneó" el cabello de su esposa en una discusión, y que fue por esta razón que su hija llamó a la policía y este fue arrestado.
Por otra parte, Mayra reveló más detalles de esta agresión, asegurando que El Charro la tomó del cabello y la arrastró por la casa, en presencia de sus tres hijos menores de edad.
Mayra reveló esto entre lágrimas durante una entrevista con el creador de contenido, Sighfrid.
