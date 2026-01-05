¿Quiénes son Mayra Alejandra y Erik Roberto “El Charro”?

Mayra Alejandra Torres, conocida en redes como La Mayrita, se convirtió en referente de consejos familiares y de pareja. Con un estilo cercano y cotidiano, compartió durante años su vida junto a su esposo Erik Roberto, "El Charro", ganando miles de seguidores que la identificaban como una voz femenina en temas de matrimonio y crianza.
Hoy, tras la ruptura, se presenta como empresaria y creadora independiente, enfocada en proyectos personales y en reconstruir su imagen pública.
Erik Roberto, popularmente llamado El Charro, es cantante, empresario y creador de contenido. Su carisma y estilo particular lo llevaron a consolidar una comunidad digital que lo seguía por su música y por las dinámicas familiares que compartía con Mayra. Sin embargo, tras la separación, su figura ha estado marcada por acusaciones de infidelidad, violencia doméstica y conflictos legales, lo que ha generado un fuerte debate en redes sociales.
La pareja anunció su separación después de más de 15 años de matrimonio y tres hijos en común. Mayra Alejandra ha señalado que la obsesión de Erik con las redes sociales deterioró la relación. Erik Roberto ha respondido públicamente, acusando a su expareja de impedirle convivir con sus hijos en fechas importantes.
Las acusaciones cruzadas, entrevistas y declaraciones en podcasts han convertido su ruptura en un fenómeno mediático seguido de cerca por millones de internautas.
Actualmnete Erik Roberto y Mayra Alejandra continúan en un proceso legal para divorciarse.
Durante su entrevista con Un Tal Fredo, Mayra Alejandra, de 36 años, reveló que su aún esposo, Erik Roberto, "El Charro, de 41, no ha firmado los papeles de divorcia y ha ignorado este asunto legal.
Actualmente Mayra se dedica al negocio de las sesiones fotográficas en el rancho donde antes convivía con su expareja. También dijo que pronto lanzará una línea de gorras y anunció a sus seguidores que pronto conocerán más proyectos.
Mientras tanto, Erik El Charro ha iniciado una nueva relación amorosa con una jovencita a quien llama "Chica misteriosa".
Con la "Chica Misteriosa", Erik Roberto ha seguido la misma dinámica que con su ex, crear contenido de su día a día, y así seguir monetizando en redes sociales.
Incluso, Erik Roberto ha anunciado que su novia se someterá a una cirugía para aumentarse el busto. Y todo este proceso lo ha publicado en sus redes sociales.
"El Charro" también ha manifestado su deseo por tener otro hijo varón, aunque en un videoclip dijo qu ees algo que tiene planeado para más adelante.