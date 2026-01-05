¿Quiénes son Mayra Alejandra y Erik Roberto “El Charro”?

Erik Roberto, popularmente llamado El Charro, es cantante, empresario y creador de contenido. Su carisma y estilo particular lo llevaron a consolidar una comunidad digital que lo seguía por su música y por las dinámicas familiares que compartía con Mayra. Sin embargo, tras la separación, su figura ha estado marcada por acusaciones de infidelidad, violencia doméstica y conflictos legales, lo que ha generado un fuerte debate en redes sociales.